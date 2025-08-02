Индия больше не будет покупать нефть у России - Трамп

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что проинформирован о вероятных намерениях Индии больше не покупать российскую нефть. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью главы государства журналистам.

Я так понимаю, что Индия больше не будет покупать нефть у России. Это то, что я слышал, но я не знаю, правда это или нет, но это хороший шаг. Посмотрим, что будет дальше - сказал Дональд Трамп

Напомним, государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии приостановили закупку российской нефти из-за сокращения скидок и предостережений президента США. Компании обратились к спотовому рынку, отдавая предпочтение ближневосточным и африканским сортам.

Суда с российской нефтью застряли у берегов Индии - Bloomberg