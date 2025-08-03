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Индия не давала нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупку российской нефти - СМИ

Киев • УНН

 • 838 просмотра

Индия не обязывала нефтеперерабатывающие заводы прекращать закупку российской нефти, несмотря на критику Дональда Трампа. Закупка сырой нефти остается коммерческим решением заводов.

Индия не давала нефтеперерабатывающим заводам указаний прекратить закупку российской нефти - СМИ

Индия не дала указаний нефтеперерабатывающим заводам страны прекратить закупку российской нефти через несколько дней после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал Нью-Дели за закупку российских энергоносителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Пока не принято никакого решения о прекращении импорта из России, сообщили источники, попросившие не называть их имени из-за деликатности вопроса. Как государственные, так и частные нефтеперерабатывающие заводы могут покупать нефть из выбранных ими источников, а закупка сырой нефти остается коммерческим решением, которое они принимают сами, сообщили несколько источников.

В среду Трамп упрекнул Индию за то, что она продолжает покупать большую часть своей военной техники и энергоносителей у россии. Лидер США ввел неожиданный 25%-ный тариф на Индию и пригрозил дополнительным штрафом за ее тесные связи с москвой. Через два дня Трамп сообщил журналистам, что "слышал", что Индия больше не будет покупать нефть у России, назвав это "хорошим шагом".

Индия утверждает, что ее закупки энергоносителей обусловлены рыночными силами и ценой. На прошлой неделе нефтеперерабатывающим заводам было приказано разработать планы по покупке нероссийской сырой нефти. Правительство попросило государственные перерабатывающие компании подготовить план, откуда можно будет получить альтернативные баррели и в каком объеме, если российские потоки будут прекращены, сказали они. Один из источников заявил, что эта инструкция была равнозначна сценарному планированию на случай, если российская нефть станет недоступной.

Суда с российской нефтью застряли у берегов Индии - Bloomberg01.08.25, 11:22 • 3961 просмотр

The New York Times сообщила в субботу, что Индия продолжит покупать российскую сырую нефть, несмотря на угрозу санкций со стороны Трампа, ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников Индии, которых она не назвала.

Индийские нефтеперерабатывающие заводы были отмечены Европейским Союзом и США за поддержку москвы во время ее войны в Украине в отношении покупки нефти. Индия стала крупнейшим в мире покупателем российского морского экспорта сырой нефти, поглощая сниженные баррели и увеличивая свои закупки почти с нуля до примерно одной трети своего импорта.

Сокращение или прекращение закупок российской нефти заставит Индию снова поставлять нефть из стран Персидского залива, что стоит дороже, и Нью-Дели не стремится увеличивать свои расходы на импорт, сообщил один из источников.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поддерживает тесные связи с президентом россии владимиром путиным, посетив страну в октябре. путин планирует посетить Индию позднее в этом году.

Государственная компания Indian Oil Corp. приобрела не менее 5 миллионов баррелей американской сырой нефти, в дополнение к 2 миллионам баррелей поставок из Абу-Даби, сообщили трейдеры Bloomberg на прошлой неделе. Закупки были крупными и с относительно немедленной поставкой по обычным стандартам компании.

Дополнение

Дональд Трамп заявил, что ему известно о возможных намерениях Индии прекратить закупку российской нефти. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия уже приостановили закупки из-за сокращения скидок.

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Нью-Йорк Таймс
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Индия
Нарендра Моди
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина