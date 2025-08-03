Советник президента США обвинил Индию в финансировании войны России против Украины через закупку российской нефти
Киев • УНН
Советник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Миллер обвинил Индию в финансировании войны России против Украины через закупку нефти. Он отметил, что Индия фактически связана с Китаем в закупке российской нефти.
Советник президента Соединенных Штатов Америки Стивен Миллер заявил, что Индия фактически финансирует войну России против Украины, поскольку покупает нефть у Москвы. Об этом информирует агентство Reuters со ссылкой на заявление Миллера в эфире программы Sunday Morning Futures, передает УНН.
Детали
Отмечается, что критика Миллера стала одной из самых острых со стороны администрации Трампа в адрес Индии - ключевого партнера США в Индо-Тихоокеанском регионе.
Он (Дональд Трамп, - ред.) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России... Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в закупке российской нефти. Это поразительный факт
В то же время советник президента отметил, что Президент США Дональд Трамп имеет прекрасные отношения с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Напомним
Дональд Трамп заявил, что ему известно о возможных намерениях Индии прекратить закупку российской нефти. Индийские нефтеперерабатывающие предприятия уже приостановили закупки из-за сокращения скидок.
Индия не дала нефтеперерабатывающим заводам страны указаний прекратить закупку российской нефти через несколько дней после того, как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскритиковал Нью-Дели за закупку российских энергоносителей.
Суда с российской нефтью застряли у берегов Индии - Bloomberg01.08.25, 10:22 • 4019 просмотров