The Atlantic про Трампа "на півдорозі": очільник Білого дому досі думає - чи карати путіна взагалі

Президент США вірить, що може створювати власну правду і досягати успіхів. Трамп намагається повернути собі контроль над політичним наративом, він ставить умови, але за цим іде торг, під час которого, як здається, очільник Білого дому залишається у полоні протиріч. До призначеного Трампом терміну ультиматуму, кремль очевидно не встигає, а президент США все ще розглядає, як і чи дійсно варто карати рф, пише The Atlantic, передає УНН.

Деталі

Стів Віткофф провів продуктивну зустріч з путіним у москві. Про це вже вкотре, після низки попередніх візитів свого спецпосланця у рф, заявив Дональд Трамп. Начебто результати обговорення спонукали президента-республіканця повернутися до свого початкового плану щодо припинення війни рф в Україні. Наразі Трамп оглосив про саміт за участю путіна, хоча й згодом додав про певні умови, як пишуть ЗМІ.

Один з чиновників Білого дому розповів The Atlantic, що Трамп повідомив європейським лідерам, - він хоче зустрітися з путіним вже наступного тижня. Це буде зустріч в рамках нових зусиль щодо припинення активної російської агресії в Україні.

Також Трамп повідомив європейським лідерам, що він потенційно проведе наступну зустріч як з Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. Втім кремль не одразу погодився на це. Деталі потрібно доопрацювати, вважають у москві - пише видання.

Але ці деталі знову нагадують певний цикл, у якому зусилля Трампа щодо управління своїми очікуваннями, які він бажає перетоврити у реальність, лише підживлюють візаві знаходити зручний момент для маніпуляцій. А президент-республіканець, як складається враження, - немає чіткого плану відповіді, і не демонструє очевидну здатність впевнених кроків наперед.

Один з чиновників у США розповів The Atlantic, що Трамп все ще розглядає:

А чи варто безпосередньо карати Путіна, якщо Москва не встигне до завтрашнього терміну? - пояснює чиновник логіку президента США.

У цьому є певний сенс для Сполучених Штатів, зважаючи на наступні аспекти:

США мало торгують з росією, тож прямі мита будуть марними;

західне крило розділилося щодо переваг запровадження вторинних санкцій проти країн, які ведуть бізнес з москвою.

Цього тижня Трамп підписав санкції проти Індії, , бо був роздратований відсутністю прогресу в торговельній угоді з Делі. Але Трамп набагато обережніше ставиться до санкцій проти Китаю — ще одного великого економічного партнера росії . Причиною є побоювання зірвати поточні торговельні переговори з Пекіном - дуже важливі для США.

