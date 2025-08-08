The Atlantic о Трампе "на полпути": глава Белого дома до сих пор думает - наказывать ли Путина вообще

Президент США верит, что может создавать собственную правду и добиваться успехов. Трамп пытается вернуть себе контроль над политическим нарративом, он ставит условия, но за этим следует торг, во время которого, как кажется, глава Белого дома остается в плену противоречий. До назначенного Трампом срока ультиматума Кремль очевидно не успевает, а президент США все еще рассматривает, как и действительно ли стоит наказывать РФ, пишет The Atlantic, передает УНН.

Детали

Стив Уиткофф провел продуктивную встречу с Путиным в Москве. Об этом уже в который раз, после ряда предыдущих визитов своего спецпосланника в РФ, заявил Дональд Трамп. Якобы результаты обсуждения побудили президента-республиканца вернуться к своему первоначальному плану по прекращению войны РФ в Украине. Сейчас Трамп объявил о саммите с участием Путина, хотя и впоследствии добавил о некоторых условиях, как пишут СМИ.

"Это зависит от Путина": Трамп ответил, действителен ли дедлайн по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной

Один из чиновников Белого дома рассказал The Atlantic, что Трамп сообщил европейским лидерам, - он хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Это будет встреча в рамках новых усилий по прекращению активной российской агрессии в Украине.

Также Трамп сообщил европейским лидерам, что он потенциально проведет следующую встречу как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, Кремль не сразу согласился на это. Детали нужно доработать, считают в Москве - пишет издание.

Но эти детали снова напоминают определенный цикл, в котором усилия Трампа по управлению своими ожиданиями, которые он желает превратить в реальность, лишь подпитывают визави находить удобный момент для манипуляций. А президент-республиканец, как складывается впечатление, - не имеет четкого плана ответа, и не демонстрирует очевидную способность уверенных шагов вперед.

Один из чиновников в США рассказал The Atlantic, что Трамп все еще рассматривает:

А стоит ли непосредственно наказывать Путина, если Москва не успеет к завтрашнему сроку? - объясняет чиновник логику президента США.

В этом есть определенный смысл для Соединенных Штатов, учитывая следующие аспекты:

США мало торгуют с Россией, поэтому прямые пошлины будут бесполезны;

западное крыло разделилось относительно преимуществ введения вторичных санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой.

На этой неделе Трамп подписал санкции против Индии, потому что был раздражен отсутствием прогресса в торговом соглашении с Дели. Но Трамп гораздо осторожнее относится к санкциям против Китая — еще одного крупного экономического партнера России. Причиной являются опасения сорвать текущие торговые переговоры с Пекином — очень важные для США.

«Вы увидите очень много вторичных санкций»: Трамп подтвердил, что пошлины для Индии за торговлю с РФ — только начало