9910 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
18353 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
The Atlantic о Трампе "на полпути": глава Белого дома до сих пор думает - наказывать ли Путина вообще

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Президент США Дональд Трамп рассматривает, стоит ли наказывать РФ. Вместо этого он объявил о саммите с участием Путина. Трамп также сообщил европейским лидерам о возможной встрече с Путиным и Зеленским, относительно которой Москва, как кажется, не предоставила достаточных заверений.

The Atlantic о Трампе "на полпути": глава Белого дома до сих пор думает - наказывать ли Путина вообще

Президент США верит, что может создавать собственную правду и добиваться успехов. Трамп пытается вернуть себе контроль над политическим нарративом, он ставит условия, но за этим следует торг, во время которого, как кажется, глава Белого дома остается в плену противоречий. До назначенного Трампом срока ультиматума Кремль очевидно не успевает, а президент США все еще рассматривает, как и действительно ли стоит наказывать РФ, пишет The Atlantic, передает УНН.

Детали

Стив Уиткофф провел продуктивную встречу с Путиным в Москве. Об этом уже в который раз, после ряда предыдущих визитов своего спецпосланника в РФ, заявил Дональд Трамп. Якобы результаты обсуждения побудили президента-республиканца вернуться к своему первоначальному плану по прекращению войны РФ в Украине. Сейчас Трамп объявил о саммите с участием Путина, хотя и впоследствии добавил о некоторых условиях, как пишут СМИ.

"Это зависит от Путина": Трамп ответил, действителен ли дедлайн по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной08.08.25, 00:18 • 12580 просмотров

Один из чиновников Белого дома рассказал The Atlantic, что Трамп сообщил европейским лидерам, - он хочет встретиться с Путиным уже на следующей неделе. Это будет встреча в рамках новых усилий по прекращению активной российской агрессии в Украине.

Также Трамп сообщил европейским лидерам, что он потенциально проведет следующую встречу как с Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Впрочем, Кремль не сразу согласился на это. Детали нужно доработать, считают в Москве

- пишет издание.

Но эти детали снова напоминают определенный цикл, в котором усилия Трампа по управлению своими ожиданиями, которые он желает превратить в реальность, лишь подпитывают визави находить удобный момент для манипуляций. А президент-республиканец, как складывается впечатление, - не имеет четкого плана ответа, и не демонстрирует очевидную способность уверенных шагов вперед.

Один из чиновников в США рассказал The Atlantic, что Трамп все еще рассматривает:

А стоит ли непосредственно наказывать Путина, если Москва не успеет к завтрашнему сроку?

- объясняет чиновник логику президента США.

В этом есть определенный смысл для Соединенных Штатов, учитывая следующие аспекты:

  • США мало торгуют с Россией, поэтому прямые пошлины будут бесполезны;
    • западное крыло разделилось относительно преимуществ введения вторичных санкций против стран, которые ведут бизнес с Москвой.

      На этой неделе Трамп подписал санкции против Индии, потому что был раздражен отсутствием прогресса в торговом соглашении с Дели. Но Трамп гораздо осторожнее относится к санкциям против Китая — еще одного крупного экономического партнера России. Причиной являются опасения сорвать текущие торговые переговоры с Пекином — очень важные для США.

      «Вы увидите очень много вторичных санкций»: Трамп подтвердил, что пошлины для Индии за торговлю с РФ — только начало07.08.25, 01:29 • 4816 просмотров

      Игорь Тележников

      политикаНовости Мира
      Белый дом
      Дели
      Пекин
      Дональд Трамп
      Индия
      Китай
      Владимир Зеленский
      Соединённые Штаты
      Украина