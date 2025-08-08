$41.610.07
Reuters: пошлины Трампа для покупателей российской нефти несут экономические и политические риски

Киев • УНН

 • 150 просмотра

Президент США Дональд Трамп начал экономическую атаку на покупателей российской нефти, вводя 25% пошлины на товары из Индии. Это может дестабилизировать мировые рынки и создать политические риски для самого Трампа.

Reuters: пошлины Трампа для покупателей российской нефти несут экономические и политические риски

Президент США Дональд Трамп начал экономическую атаку на покупателей российской нефти, пытаясь заставить Кремль остановить войну в Украине. Но новые пошлины угрожают не только России — они могут дестабилизировать мировые рынки и создать политические риски для самого Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Любимое оружие Дональда Трампа — таможенное давление — снова в действии, на этот раз против ключевых клиентов Кремля. В среду администрация Трампа объявила о введении 25% пошлины на товары из Индии — в ответ на импорт ею российской нефти. А уже в пятницу могут быть объявлены еще более суровые "вторичные" пошлины, которые затронут и Китай.

Это первые финансовые санкции Трампа против России в его втором президентском сроке. Подход, однако, не нов: ранее он использовал пошлины для политического давления — от фентанила из Мексики до попытки заставить Данию отдать Гренландию.

Цель нынешней кампании — поставить Россию в финансовую ловушку, ограничив ее доступ к ключевым экспортным рынкам. Однако, согласно экспертам, эффективность этих мер сомнительна. Кремль демонстрирует готовность пережить новые вызовы, а Китай и Индия, вероятно, не прекратят импорт, даже если США усилят давление.

"Теоретически удар по нефтяным доходам России мог бы ослабить ее военную машину. Но Китай и Индия дали четко понять: они играют по собственным правилам", — отметил Юджин Румер, эксперт Carnegie Endowment.

Пошлины Трампа для Индии портят расчеты Моди по российской нефти: Bloomberg разъяснило ситуацию07.08.25, 10:55 • 2872 просмотра

Новые пошлины несут риски и для самих США. Рост цен на нефть, инфляционное давление и осложнение переговоров с ключевыми торговыми партнерами — все это может больно ударить по администрации Трампа накануне выборов в Конгресс.

Аналитики предупреждают: полное прекращение импорта российской нефти Индией — это минус 2% мировых поставок, что может поднять цены с нынешних $66 до более $80 за баррель. А в случае российских контрмер — например, блокады КТК — мир может оказаться на пороге нового энергетического кризиса.

Пока Белый дом не комментирует будущие действия, а Кремль хранит молчание. Однако есть намеки, что на следующей неделе может состояться личная встреча Трампа и Путина.

The Atlantic о Трампе "на полпути": глава Белого дома до сих пор думает - наказывать ли Путина вообще08.08.25, 09:48 • 478 просмотров

Степан Гафтко

