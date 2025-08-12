ЦПД РНБО: російська пропаганда поширює фейки про "нелюдську тактику" ЗСУ
Київ • УНН
Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про нову хвилю фейків рф. Прокремлівські медіа поширюють "свідчення" про нібито грабунки та мінування тіл українськими військовими.
російська пропаганда активізувала кампанію з дискредитації українських військових, поширюючи чергову серію фейків про нібито "нелюдську тактику" та "знущання над мирними мешканцями". Про це попереджає Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що у прокремлівських медіа з’явилися "свідчення" російських військових, що нібито ЗСУ "грабують та спалюють будинки" жителів Яблунівки Донецької області. Також поширюється дезінформація, що під час відступу українські військові нібито "мінують тіла загиблих цивільних і своїх бійців".
Ці заяви не відповідають дійсності. Вони ґрунтуються виключно на коментарях російських військових, без будь-яких доказів чи незалежних джерел
Там підкреслюють, що подібними фейками росія намагається приховати та виправдати власні воєнні злочини, послабити довіру до ЗСУ в очах українського суспільства та міжнародної аудиторії.
Нагадаємо
Центр протидії дезінформації РНБО прогнозує активізацію російської пропаганди в другій половині серпня. Ворог дискредитуватиме переговорний процес, обмін полоненими та поширюватиме фейки про втрату суверенітету України.
ЦПД РНБО на тлі мирних зусиль: інформація про "плани" і "домовленості" з умовами - це вигадки08.08.25, 13:38 • 3901 перегляд