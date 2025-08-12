Сирський: ЗСУ успішно просуваються на Сумському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про успіхи ЗСУ на Сумському напрямку та звільнення українських територій. Кожна бригада отримає додаткові 7 млн грн на батальйон, що бере участь у бойових діях.
Збройні сили України стримують противника на фронті - зокрема, на Сумському напрямку ведуть активні дії та досягають успіхів у просуванні вперед і звільненні українських територій. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує УНН.
Свій допис він зробив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.
Важко. Але противника стримуємо. На Сумському напрямку ведемо активні дії та маємо певні успіхи у просуванні вперед, у звільненні української землі
За його словами, підрозділи, що беруть участь у бойових діях, отримають додаткове фінансування.
За дорученням Президента, кожна бригада матиме плюс 7 млн грн на кожен батальйон, що бере участь у бойових діях
Він також повідомив, що готуються рішення щодо інших потреб та питань, які були порушені під час робочих поїздок у війська.
Крім того, за його словами, з армії прибирають зайву бюрократію.
"Процедура нагородження воїнів, які заслужили на найвищі відзнаки, буде вдосконалена та спрощена, щоб уникнути зайвої тяганини. Погодили на Ставці також потребу скоротити і цифровізувати процес списання майна", – розповів Сирський.
