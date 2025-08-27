$41.400.03
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
07:35 • 21452 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 20838 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 92750 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 63923 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 136207 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 148797 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 149693 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 58666 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 154015 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
Демченко об учениях РФ с Беларусью: по прогнозам, Россия не сможет привлечь достаточно крупную группировку, но расслабляться нельзя

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Пограничники прогнозируют меньшее количество российских войск на совместных учениях в Беларуси, но не исключают провокаций на границе. Украина усиливает инженерное обустройство и фортификации вдоль границы с Беларусью.

Демченко об учениях РФ с Беларусью: по прогнозам, Россия не сможет привлечь достаточно крупную группировку, но расслабляться нельзя

По прогнозам пограничников, во время совместных учений в Беларуси Россия не сможет привлечь туда достаточно большую группировку. Однако расслабляться нельзя, в частности, не исключаются провокации на границе с Украиной. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время брифинга в среду, передает корреспондент УНН.

Детали

Демченко напомнил, что активная фаза совместных учений России и Беларуси должна состояться с 12 по 16 сентября.

"Хочу несколько успокоить, отметить, что по состоянию на сейчас по линии границы каких-либо изменений в обстановке не происходит. Собственно, мы по-прежнему не фиксируем, чтобы на территории Беларуси уже была сформирована какая-то группировка, которая бы представляла угрозу нашей стране, и она находилась рядом с нашей границей, или же такое формирование создавалось из разных составляющих. Это касается подразделений армии Беларуси, подразделений армии РФ", - сказал Демченко.

Однако он отметил, что риск для Украины во время учений будет увеличиваться.

"Однако эти учения, которые должны состояться, в частности, и на территории Беларуси, часть из них будет проходить на территории РФ, риск и угроза для нашей страны в это время будет увеличиваться. Особенно, если говорить, и собственно мы это отслеживаем, какое количество своих сил и средств Россия в конечном варианте привлечет на территории Беларуси в первую очередь", - заявил Демченко.

Демченко отметил, что по состоянию на сейчас не отмечается, чтобы Россия уже перебросила в достаточно большом количестве свои силы и средства на территорию Беларуси.

Конечно, они там уже присутствуют, но это, как правило, транспортные средства, небольшая часть бронетехники, преимущественно автомобильная. По личному составу – это также незначительное количество. Как я отмечал, активная фаза будет проходить в сентябре, и именно в это время ожидается, если говорить о подразделениях армии России, будут привлечены танки, бронетехника и больше, чем это есть по состоянию на сейчас, личного состава. Наши прогнозы, что все же Россия не сможет привлечь туда достаточно большой личной группировки

- сказал Демченко.

Учения с РФ: офицер ВСУ не рассматривает вариантов вторжения в Украину из Беларуси23.08.25, 15:09 • 4624 просмотра

Например, по его словам, в 2022 году, 2023 году на территории Беларуси Россия держала около 10-12 тыс. личного состава.

"Во время этих учений (в 2025 году – ред.) количество личного состава РФ в Беларуси будет значительно меньше. Но расслабляться нельзя, необходимо делать все, чтобы получить необходимую для Украины информацию относительно действий России во время этих совместных учений. Потому что несмотря на, возможно, недостаточное количество для вторжения на территорию Украины, не исключены провокации или информационное нагнетание для того, чтобы Украина соответственно реагировала и усиливала это направление дополнительными силами, тем самым перебрасывая силы с других направлений", - сообщил спикер ГПСУ.

Он подчеркнул, что продолжается инженерное обустройство, наращивание возможностей по линии госграницы.

"Это в том числе минирование наиболее угрожающих направлений и фортификационные укрепления по всей протяженности границы с Беларусью – от Волыни до Черниговщины", - добавил Демченко.

Дополнение

МИД Украины в контексте запланированных военных учений на территории Беларуси предостерег Минск от необдуманных провокаций и посоветовал не приближаться к границам Украины.

Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко заявлял, что в период активной фазы совместных учений России с Беларусью, которые запланированы на сентябрь на территории РБ, может возрастать риск для Украины, и что сейчас не фиксируется создание ударной группировки в Беларуси.

При этом, учитывая возможные угрозы у границ, Германия, к примеру, перебазировала пять истребителей Eurofighter и 150 военных в Польшу.

Анна Мурашко

