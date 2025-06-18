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Демченко про активну фазу спільних навчань рф з білорусюю: ризик для України може зростати

Київ • УНН

 • 612 перегляди

Під час активної фази спільних навчань рф з білоруссю у вересні ризик для України може зрости. Ударне угрупування поки не фіксується, але Україна уважно стежить за ситуацією.

Демченко про активну фазу спільних навчань рф з білорусюю: ризик для України може зростати

В період активної фази спільних навчань росії з білоруссю, які заплановані на вересень на території рб, може  зростати ризик для України. Наразі не фіксується створення ударного угрупування в білорусі. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Кордон з білорусюю вкрай відмінний від відтинку кордону з росією. Якихось нестандартних ситуацій безпосередньо по лінії кордону зараз не фіксується. Також не фіксується створення якогось ударного угрупування яке б знаходилося б на території білорусі на напрямку нашого кордону, яке б формувалося, чи було б сформованим, і яке б саме зараз становило б загрозу нашій країні

- розповів Демченко.

Демченко зазначив, що Україна стежить за анонсованими спільними навчаннями білорусі та росії.

Активна фаза планується на вересень. В цей час звісно ризик для нашої країни може зростати. Тут потрібно також враховувати ту кількість своїх сил, які росія зможе залучити на території білорусі для того, щоб долучити їх до спільних навчань. Це завдання підрозділів розвідок, які й зараз відстежують ситуацію й продовжать це робити надалі для того, щоб вчасно відреагувати на будь-які виклики, які можуть стояти перед Україною на цьому відтинку

- сказав Демченко.

За його словами, Україна продовжує нарощувати оборонні можливості безпосередньо по кордону й в прикордонні у фортифікаційному відношенні.

Доповнення

Демченко заявляв раніше, що Україна активно стежить за анонсованими спільним навчаннями рф з білорусюю.

У травні міністр оборони білорусі віктор хренін заявляв, що білорусь перенесе спільні з росією навчання від західних кордонів углиб країни "для зниження напруженості" у регіоні, ухвалено рішення про "зниження параметрів" навчань.

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які відбуватимуться у білорусі, заплановані на вересень. У них, як очікується, візьмуть участь близько 13 тисяч людей. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявляв 11 червня, що літні навчання рф у білорусі можуть перерости в наступ на Київську, Волинську, Житомирську,  Рівненську або Чернігівську  область. Він заявляв, що таку загрозу теж потрібно мати на увазі, хоча вони ще не прийняли рішення, чи робити цю спробу.

11 червня аналітики AviVector заявили, що у червні 2025 року російська транспортна авіація розпочала польоти на білоруські аеродроми у зв'язку із запланованими російсько-білоруськими навчаннями "Захід 2025" на осінь цього року.  У квітні Президент Зеленський заявляв, що цього літа росія "щось готує" в білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки. 

Президент наголосив, що країни, які межують з рф, мають бути готовими до будь-яких подій.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Білорусь
Державна прикордонна служба України
Володимир Зеленський
Україна
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