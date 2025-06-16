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Наразі не відмічається формування ударних угрупувань: Демченко про ситуацію на кордоні з білоруссю

Київ • УНН

 • 916 перегляди

Наразі на території білорусі поблизу українського кордону не спостерігається формування ударних угруповань. Проте Україна уважно стежить за спільними навчаннями рф та білорусі.

Наразі не відмічається формування ударних угрупувань: Демченко про ситуацію на кордоні з білоруссю

На території білорусі з армії  росії, чи армії білорусі на напрямку українського кордону формувань, ударних угрупувань, які б були сформовані або формувалися наразі не відмічається. Україна активно стежить за анонсованими спільним навчаннями рф з білорусюю.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає УНН.  

Якщо говорити про спільні навчання білорусі та рф, які були анонсовані, ми за цим активно стежимо для того, щоб розуміти, яку кількість своїх сил росія зможе чи планує залучити до цих навчань та де вони відбуватимуться. Є попередня інформація, що вони можуть проводитися більше в глиб території білорусі, якщо говорити про напрямок кордону з Україною

- заявив Демченко. 

Демченко зазначив, що станом на зараз активної фази навчань немає.

На території білорусі з будь-яких складових, чи то армії росії, чи то армії білорусі на напрямку нашого кордону якихось формувань, ударних угрупувань, які б були сформовані або які б формувалися для того, щоб становити загрозу нашій країні саме на цю хвилину не відмічається

- повідомив Демченко.  

Водночас він зауважив, що  для України  звісно пріоритет також вивчення тієї інформації яку можна здобути щодо активної фази спільних навчань, тому що, саме в цей час ризик для України звісно може збільшуватися.

Можна не виключати якихось демонстративних дій у напрямку нашого кордону. Але наша основна задача бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій. білорусь продовжує підтримувати росію. росія ніяк не зменшує агресію щодо України. Ми пам’ятаємо звідки також були вторгнення рф, коли білорусь відкривала свій кордон для російських військ, тому окрім заразливості цього напрямку, ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості, як по лінії кордону та прикордоння, щоб наші підрозділи, українські захисники мали всі можливості протидіяти будь-якій агресії

- сказав Демченко.

Доповнення

У травні міністр оборони білорусі віктор хренін заявляв, що білорусь перенесе спільні з росією навчання від західних кордонів углиб країни "для зниження напруженості" у регіоні, ухвалено рішення про "зниження параметрів" навчань.

Спільні російсько-білоруські навчання "Запад-2025", які відбуватимуться у білорусі, заплановані на вересень. У них, як очікується, візьмуть участь близько 13 тисяч людей. Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін заявляв 11 червня, що літні навчання рф у білорусі можуть перерости в наступ на Київську, Волинську, Житомирську,  Рівненську або Чернігівську  область. Він заявляв, що таку загрозу теж потрібно мати на увазі, хоча вони ще не прийняли рішення, чи робити цю спробу.

11 червня аналітики AviVector заявили, що у червні 2025 року російська транспортна авіація розпочала польоти на білоруські аеродроми у зв'язку із запланованими російсько-білоруськими навчаннями "Захід 2025" на осінь цього року.  У квітні Президент Зеленський заявляв, що цього літа росія "щось готує" в білорусі, прикриваючись військовими навчаннями. Саме так зазвичай починаються її нові атаки.

Президент наголосив, що країни, які межують з рф, мають бути готовими до будь-яких подій. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Білорусь
Державна прикордонна служба України
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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