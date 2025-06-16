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В настоящее время не отмечается формирование ударных группировок: Демченко о ситуации на границе с беларусью

Киев • УНН

 • 82 просмотра

В настоящее время на территории беларуси вблизи украинской границы не наблюдается формирование ударных группировок. Однако Украина внимательно следит за совместными учениями рф и беларуси.

В настоящее время не отмечается формирование ударных группировок: Демченко о ситуации на границе с беларусью

На территории беларуси из армии  россии, или армии беларуси на направлении украинской границы формирований, ударных группировок, которые были бы сформированы или формировались пока не отмечается. Украина активно следит за анонсированными совместными учениями рф с беларусью.

Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.  

Если говорить о совместных учениях беларуси и рф, которые были анонсированы, мы за этим активно следим для того, чтобы понимать, какое количество своих сил россия сможет или планирует привлечь к этим учениям и где они будут проходить. Есть предварительная информация, что они могут проводиться больше в глубь территории беларуси, если говорить о направлении границы с Украиной

- заявил Демченко. 

Демченко отметил, что по состоянию на сейчас активной фазы учений нет.

На территории беларуси из любых составляющих, будь то армии россии, будь то армии беларуси на направлении нашей границы каких-либо формирований, ударных группировок, которые были бы сформированы или которые бы формировались для того, чтобы представлять угрозу нашей стране именно на эту минуту не отмечается

- сообщил Демченко.  

В то же время он заметил, что  для Украины  конечно приоритет также изучение той информации которую можно получить относительно активной фазы совместных учений, потому что, именно в это время риск для Украины конечно может увеличиваться.

Можно не исключать каких-то демонстративных действий в направлении нашей границы. Но наша основная задача быть готовыми к развитию любых ситуаций. беларусь продолжает поддерживать россию. россия никак не уменьшает агрессию в отношении Украины. Мы помним откуда также были вторжения рф, когда беларусь открывала свою границу для российских войск, поэтому кроме заразительности этого направления, мы должны продолжать наращивать наши оборонные возможности, как по линии границы и приграничья, чтобы наши подразделения, украинские защитники имели все возможности противодействовать любой агрессии

- сказал Демченко.

Дополнение

В мае министр обороны беларуси виктор хренин заявлял, что беларусь перенесет совместные с россией учения от западных границ вглубь страны "для снижения напряженности" в регионе, принято решение о "снижении параметров" учений.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые будут проходить в беларуси, запланированы на сентябрь. В них, как ожидается, примут участие около 13 тысяч человек. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин заявлял 11 июня, что летние учения рф в беларуси могут перерасти в наступление на Киевскую, Волынскую, Житомирскую,  Ровненскую или Черниговскую  область. Он заявлял, что такую угрозу тоже нужно иметь в виду, хотя они еще не приняли решение, делать ли эту попытку.

11 июня аналитики AviVector заявили, что в июне 2025 года российская транспортная авиация начала полеты на белорусские аэродромы в связи с запланированными российско-белорусскими учениями "Запад 2025" на осень этого года.  В апреле Президент Зеленский заявлял, что этим летом россия "что-то готовит" в беларуси, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки.

Президент подчеркнул, что страны, граничащие с рф, должны быть готовы к любым событиям. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
Владимир Зеленский
Украина
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