Демченко об активной фазе совместных учений рф с беларусью: риск для Украины может возрастать

В период активной фазы совместных учений россии с белоруссией, которые запланированы на сентябрь на территории рб, может возрастать риск для Украины. Сейчас не фиксируется создание ударной группировки в беларуси. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Граница с белоруссией крайне отлична от отрезка границы с россией. Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы сейчас не фиксируется. Также не фиксируется создание какой-либо ударной группировки, которая находилась бы на территории беларуси на направлении нашей границы, которая формировалась бы, или была бы сформирована, и которая именно сейчас представляла бы угрозу нашей стране - рассказал Демченко.

Демченко отметил, что Украина следит за анонсированными совместными учениями беларуси и россии.

Активная фаза планируется на сентябрь. В это время конечно риск для нашей страны может возрастать. Здесь нужно также учитывать то количество своих сил, которые россия сможет привлечь на территории беларуси для того, чтобы привлечь их к совместным учениям. Это задача подразделений разведок, которые и сейчас отслеживают ситуацию и продолжат это делать в дальнейшем для того, чтобы вовремя отреагировать на любые вызовы, которые могут стоять перед Украиной на этом отрезке - сказал Демченко.

По его словам, Украина продолжает наращивать оборонные возможности непосредственно по границе и в приграничье в фортификационном отношении.

Дополнение

Демченко заявлял ранее, что Украина активно следит за анонсированными совместными учениями рф с белоруссией.

В мае министр обороны беларуси Виктор Хренин заявлял, что беларусь перенесет совместные с россией учения от западных границ вглубь страны "для снижения напряженности" в регионе, принято решение о "снижении параметров" учений.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые будут проходить в беларуси, запланированы на сентябрь. В них, как ожидается, примут участие около 13 тысяч человек. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин заявлял 11 июня, что летние учения рф в беларуси могут перерасти в наступление на Киевскую, Волынскую, Житомирскую, Ровенскую или Черниговскую область. Он заявлял, что такую угрозу тоже нужно иметь в виду, хотя они еще не приняли решение, делать ли эту попытку.

11 июня аналитики AviVector заявили, что в июне 2025 года российская транспортная авиация начала полеты на белорусские аэродромы в связи с запланированными российско-белорусскими учениями "Запад 2025" на осень этого года. В апреле Президент Зеленский заявлял, что этим летом россия "что-то готовит" в беларуси, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки.

Президент подчеркнул, что страны, граничащие с рф, должны быть готовы к любым событиям.