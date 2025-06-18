Демченко об активной фазе совместных учений рф с беларусью: риск для Украины может возрастать

$41.530.01
48.020.05
ukenru
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
Эксклюзив
09:18 • 7632 просмотра
Трамп сбежал от ответственности: политолог о результатах саммита G7 для Украины
08:06 • 19158 просмотра
Рада приняла в целом закон о множественном гражданстве
Эксклюзив
06:55 • 21504 просмотра
Как сохранить сбережения в условиях валютных колебаний: советы экономиста
18 июня, 03:00 • 40002 просмотра
18 июня в Киеве объявлено Днем траура по погибшим в результате атаки рф
17 июня, 16:49 • 79783 просмотра
Украина осуждает визит высокопоставленного чиновника ВОЗ в рф - Радуцкий
17 июня, 10:46 • 208575 просмотра
Рада назначила Генеральным прокурором Руслана Кравченко
17 июня, 06:29 • 218030 просмотра
"Такие атаки - чистой воды терроризм": Зеленский отреагировал на атаку рф более 440 дронами и 32 ракетами
17 июня, 05:57 • 198919 просмотра
рф ударила по Киеву и окрестностям 175 дронами и по меньшей мере 16 ракетами, есть разрушения от верхних этажей до подвала - КГВА
16 июня, 13:59 • 192426 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 171836 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
3м/с
50%
748мм
Популярные новости
Оккупанты продвинулись возле 3 населенных пунктов в Сумской и Донецкой областях – карты DeepState18 июня, 00:22 • 40697 просмотра
В Бельгии исследователь нашел поместье с винным погребом и "сокровищами" XVIII века18 июня, 01:41 • 13502 просмотра
G7 не опубликует совместное заявление по Украине из-за сопротивления со стороны США18 июня, 02:08 • 51724 просмотра
Зеленский отменил пресс-конференцию в Калгари и возвращается в Киев18 июня, 02:35 • 26114 просмотра
Российский удар по Киеву: количество жертв возросло до 2104:45 • 59381 просмотра
публикации
Последние в строю: какие страны ЕС до сих пор используют советскую авиатехнику и почему это важно для Украины17 июня, 15:35 • 112573 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 340544 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 382366 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 385170 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 454738 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Ярослав Железняк
Игорь Клименко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Киев
Реклама
УНН Lite
Tinder запускает новую функцию двойных знакомств Double Date17 июня, 15:09 • 71547 просмотра
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен16 июня, 17:56 • 131303 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 16 июня, 15:30 • 143548 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 203298 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 186852 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
Facebook
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"
Фокс Ньюс

Демченко об активной фазе совместных учений рф с беларусью: риск для Украины может возрастать

Киев • УНН

 • 368 просмотра

Во время активной фазы совместных учений рф с белоруссией в сентябре риск для Украины может возрасти. Ударная группировка пока не фиксируется, но Украина внимательно следит за ситуацией.

Демченко об активной фазе совместных учений рф с беларусью: риск для Украины может возрастать

В период активной фазы совместных учений россии с белоруссией, которые запланированы на сентябрь на территории рб, может  возрастать риск для Украины. Сейчас не фиксируется создание ударной группировки в беларуси. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Граница с белоруссией крайне отлична от отрезка границы с россией. Каких-то нестандартных ситуаций непосредственно по линии границы сейчас не фиксируется. Также не фиксируется создание какой-либо ударной группировки, которая находилась бы на территории беларуси на направлении нашей границы, которая формировалась бы, или была бы сформирована, и которая именно сейчас представляла бы угрозу нашей стране

- рассказал Демченко.

Демченко отметил, что Украина следит за анонсированными совместными учениями беларуси и россии.

Активная фаза планируется на сентябрь. В это время конечно риск для нашей страны может возрастать. Здесь нужно также учитывать то количество своих сил, которые россия сможет привлечь на территории беларуси для того, чтобы привлечь их к совместным учениям. Это задача подразделений разведок, которые и сейчас отслеживают ситуацию и продолжат это делать в дальнейшем для того, чтобы вовремя отреагировать на любые вызовы, которые могут стоять перед Украиной на этом отрезке

- сказал Демченко.

По его словам, Украина продолжает наращивать оборонные возможности непосредственно по границе и в приграничье в фортификационном отношении.

Дополнение

Демченко заявлял ранее, что Украина активно следит за анонсированными совместными учениями рф с белоруссией.

В мае министр обороны беларуси Виктор Хренин заявлял, что беларусь перенесет совместные с россией учения от западных границ вглубь страны "для снижения напряженности" в регионе, принято решение о "снижении параметров" учений.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2025", которые будут проходить в беларуси, запланированы на сентябрь. В них, как ожидается, примут участие около 13 тысяч человек. Заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, подполковник ВСУ Максим Жорин заявлял 11 июня, что летние учения рф в беларуси могут перерасти в наступление на Киевскую, Волынскую, Житомирскую,  Ровенскую или Черниговскую  область. Он заявлял, что такую угрозу тоже нужно иметь в виду, хотя они еще не приняли решение, делать ли эту попытку.

11 июня аналитики AviVector заявили, что в июне 2025 года российская транспортная авиация начала полеты на белорусские аэродромы в связи с запланированными российско-белорусскими учениями "Запад 2025" на осень этого года.  В апреле Президент Зеленский заявлял, что этим летом россия "что-то готовит" в беларуси, прикрываясь военными учениями. Именно так обычно начинаются ее новые атаки. 

Президент подчеркнул, что страны, граничащие с рф, должны быть готовы к любым событиям.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Беларусь
Государственная пограничная служба Украины
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9