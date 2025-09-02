Атака дронів: у Києві працюють сили ППО
Київ • УНН
У Києві та області зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, у місті оголошено повітряну тривогу.
У Києві сили ППО працюють по ворожих безпілотниках, у місті оголошено повітряну тривогу, передає УНН.
У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!
Додамо
Як повідомили в Київській ОВА, у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.
Наразі у низці областей оголошена повітряна тривога.