11:50 • 33652 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 59769 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 102673 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 118598 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 65705 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 128130 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 47315 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 84541 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53135 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108050 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Атака дронів: у Києві працюють сили ППО

Київ • УНН

 • 88 перегляди

У Києві та області зафіксовано ворожі БпЛА. Сили ППО працюють по цілях, у місті оголошено повітряну тривогу.

У Києві сили ППО працюють по ворожих безпілотниках, у місті оголошено повітряну тривогу, передає УНН.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях! 

- повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Довга повітряна тривога: ще один уламок повітряної цілі виявили у центрі Києва02.09.25, 15:12 • 1966 переглядiв

Додамо

Як повідомили в Київській ОВА, у повітряному просторі області зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілі.

Наразі у низці областей оголошена повітряна тривога.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Віталій Кличко
Київ