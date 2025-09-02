Довга повітряна тривога: ще один уламок повітряної цілі виявили у центрі Києва

$41.370.05
48.470.27
ukenru
11:50 • 3274 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
11:02 • 22228 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
10:24 • 50154 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
08:46 • 67981 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
08:31 • 41674 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 92187 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 39202 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 69950 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 51810 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 100797 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
4м/с
42%
748мм
Популярнi новини
Ердоган прибув до Китаю на саміт ШОС для перемовин з лідерами: очікується зустріч з путіним30 серпня, 23:45 • 189034 перегляди
ЄС обговорює нові санкції проти рф та використання заморожених активів для України - Radio Prague International31 серпня, 02:29 • 188785 перегляди
Нардепка Безугла попередила про можливі блекаути та важку зиму 31 серпня, 18:14 • 177515 перегляди
Металургія рф зазнала найглибшої кризи з початку вторгнення в Україну: виробництво обвалилося до найгірших показників - ЦПД31 серпня, 19:40 • 174508 перегляди
"Порозуміння, досягнуті на Алясці, відкривають дорогу до миру": путін на саміті ШОС зробив низку заяв щодо України1 вересня, 04:35 • 168243 перегляди
Публікації
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto11:50 • 3272 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo10:24 • 50152 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
Ексклюзив
08:46 • 67979 перегляди
Початок осіннього сезону: що треба зробити на городі у вересні06:50 • 49653 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 92185 перегляди
Актуальнi люди
Андрій Парубій
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Руслан Кравченко
Потап
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Європа
Індія
Реклама
УНН Lite
"Побачимось у суді": Ектор Хіменес-Браво обіцяє подати в суд на осіб, які злили в мережу його інтимні відео та підробили листуванняPhotoVideo11:20 • 6638 перегляди
Потап назвав розмір свого гонорару за 45-хвилинний виступ10:43 • 11357 перегляди
Потап заявив, що з початку повномасштабної війни більше 14 разів приїжджав та виїжджав з України08:32 • 27317 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo1 вересня, 18:36 • 69974 перегляди
Бред Пітт придбав маєток у Голлівуд-Гіллз за $12 мільйонів1 вересня, 10:27 • 60225 перегляди
Актуальне
Фейкові новини
Forbes
TikTok
Spotify
The Guardian

Довга повітряна тривога: ще один уламок повітряної цілі виявили у центрі Києва

Київ • УНН

 • 114 перегляди

У Голосіївському районі Києва виявили уламок повітряної цілі без пошкоджень будівель. Також уламки збитого БПЛА знайшли на території дитячого садка в Дніпровському районі.

Довга повітряна тривога: ще один уламок повітряної цілі виявили у центрі Києва

У центрі Києва на одній з вулиць виявили уламок повітряної цілі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

За попередньою інформацією, в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. Пошкоджень будівель поруч немає 

- повідомив Кличко.

За його словами, екстрені служби працюють на місці.

Додамо

Сьогодні у столиці повітряна тривога тривала понад три години.

Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі Києва на території дитячого садка виявили уламки збитого безпілотного літального апарата.

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніКиїв
Віталій Кличко
Київ