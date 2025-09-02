Довга повітряна тривога: ще один уламок повітряної цілі виявили у центрі Києва
Київ • УНН
У Голосіївському районі Києва виявили уламок повітряної цілі без пошкоджень будівель. Також уламки збитого БПЛА знайшли на території дитячого садка в Дніпровському районі.
У центрі Києва на одній з вулиць виявили уламок повітряної цілі. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
За попередньою інформацією, в Голосіївському районі, на одній з вулиць у центрі міста, виявили уламок повітряної цілі. Пошкоджень будівель поруч немає
За його словами, екстрені служби працюють на місці.
Додамо
Сьогодні у столиці повітряна тривога тривала понад три години.
Як повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Дніпровському районі Києва на території дитячого садка виявили уламки збитого безпілотного літального апарата.