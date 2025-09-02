Длительная воздушная тревога: еще один обломок воздушной цели обнаружили в центре Киева
Киев • УНН
В Голосеевском районе Киева обнаружили обломок воздушной цели без повреждений зданий. Также обломки сбитого БПЛА нашли на территории детского сада в Днепровском районе.
В центре Киева на одной из улиц обнаружили обломок воздушной цели. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
По предварительной информации, в Голосеевском районе, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели. Повреждений зданий рядом нет
По его словам, экстренные службы работают на месте.
Добавим
Сегодня в столице воздушная тревога длилась более трех часов.
Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Днепровском районе Киева на территории детского сада обнаружили обломки сбитого беспилотного летательного аппарата.