11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Хранитель

Длительная воздушная тревога: еще один обломок воздушной цели обнаружили в центре Киева

Киев • УНН

 • 224 просмотра

В Голосеевском районе Киева обнаружили обломок воздушной цели без повреждений зданий. Также обломки сбитого БПЛА нашли на территории детского сада в Днепровском районе.

Длительная воздушная тревога: еще один обломок воздушной цели обнаружили в центре Киева

В центре Киева на одной из улиц обнаружили обломок воздушной цели. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

По предварительной информации, в Голосеевском районе, на одной из улиц в центре города, обнаружили обломок воздушной цели. Повреждений зданий рядом нет

- сообщил Кличко.

По его словам, экстренные службы работают на месте.

Добавим

Сегодня в столице воздушная тревога длилась более трех часов.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, в Днепровском районе Киева на территории детского сада обнаружили обломки сбитого беспилотного летательного аппарата.

Антонина Туманова

Война в УкраинеКиев
Виталий Кличко
Киев