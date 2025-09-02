Атака дронов: в Киеве работают силы ПВО
Киев • УНН
В Киеве и области зафиксированы вражеские БПЛА. Силы ПВО работают по целям, в городе объявлена воздушная тревога.
В Киеве силы ПВО работают по вражеским беспилотникам, в городе объявлена воздушная тревога, передает УНН.
В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!
Добавим
Как сообщили в Киевской ОВА, в воздушном пространстве области зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по цели.
Сейчас в ряде областей объявлена воздушная тревога.