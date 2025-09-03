Атака дронов на Украину: под ударом Киев, Луцк и Ровно
Киев • УНН
В ночь на 3 сентября россияне массированно атаковали Украину с воздуха. БПЛА упал в Деснянском районе Киева, Луцк и Ровно также были атакованы дронами.
В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные органы власти.
Детали
Так, в 0:11 руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о падении БпЛА в Деснянском районе столицы.
Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место
Тем временем мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что россияне атакуют город дронами.
Пожалуйста, не стойте в окнах и на улице, не наблюдайте, как мобильно-огневые группы сбивают вражеские БпЛА. Гильзы и пули от крупнокалиберных пулеметов могут на большой скорости попасть в вас и забрать ваше здоровье и жизнь
В ночь на 3 сентября в Ровно также были слышны звуки взрывов. Военные фиксировали в области вражеские дроны.
Напомним
Накануне на Харьковщине в Купянске погибли три женщины в возрасте 69, 63 и 65 лет в результате артиллерийских обстрелов и попадания FPV-дрона.
Атака дронов: в Киеве работают силы ПВО02.09.25, 20:20 • 6638 просмотров