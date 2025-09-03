$41.370.05
2 сентября, 11:50 • 45312 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 74709 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 116281 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 131355 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 71560 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 134415 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 49114 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 87173 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53523 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108479 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Атака дронов на Украину: под ударом Киев, Луцк и Ровно

Киев • УНН

 • 4 просмотра

В ночь на 3 сентября россияне массированно атаковали Украину с воздуха. БПЛА упал в Деснянском районе Киева, Луцк и Ровно также были атакованы дронами.

Атака дронов на Украину: под ударом Киев, Луцк и Ровно

В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха. Об этом информирует УНН со ссылкой на местные органы власти.

Детали

Так, в 0:11 руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о падении БпЛА в Деснянском районе столицы.

Предварительно без пожара и разрушений, службы направляются на место

- написал Ткаченко.

Тем временем мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что россияне атакуют город дронами.

Пожалуйста, не стойте в окнах и на улице, не наблюдайте, как мобильно-огневые группы сбивают вражеские БпЛА. Гильзы и пули от крупнокалиберных пулеметов могут на большой скорости попасть в вас и забрать ваше здоровье и жизнь

- предупредил Полищук.

В ночь на 3 сентября в Ровно также были слышны звуки взрывов. Военные фиксировали в области вражеские дроны.

Напомним

Накануне на Харьковщине в Купянске погибли три женщины в возрасте 69, 63 и 65 лет в результате артиллерийских обстрелов и попадания FPV-дрона.

Атака дронов: в Киеве работают силы ПВО02.09.25, 20:20 • 6638 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Украина
Луцк
Ровно
Киев