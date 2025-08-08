"Наводчик" на філармонію: СБУ спіймала агента фсб, який коригував атаку дронів на Кропивницький
Київ • УНН
СБУ затримала агента фсб, який збирав координати для масованої атаки дронів-камікадзе по Кропивницькому. Зрадник, місцевий мешканець, наводив "Шахеди" на філармонію, університет та житлові будинки.
Служба безпеки України затримала агента фсб, який збирав координати для масованої атаки дронів-камікадзе по Кропивницькому. Під час удару 28 липня було пошкоджено філармонію, університет і житлові будинки. Зрадник виявився місцевим мешканцем, завербованим за прокремлівські дописи в Telegram. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
Деталі
Служба безпеки затримала 47-річного жителя Кіровоградщини, який передавав російській фсб точні геолокації для атаки дронами-камікадзе по цивільних об’єктах Кропивницького. Удар, що стався 28 липня, вже назвали одним із наймасштабніших на цьому напрямку з початку повномасштабної війни.
Ціллю ворожих "Шахедів" стали не військові об’єкти, а обласна філармонія, корпуси університету та житлові квартали. Усе це - за координатами, які передав російський агент. Після обстрілу він ще й надіслав окупантам "звіт" з описом наслідків, щоб ті могли уточнити удари при наступних атаках.
Розслідування СБУ показало, що зловмисника виявили через його коментарі в проросійських Telegram-каналах, після чого його завербував куратор з фсб. Агент отримав чіткі інструкції: збирати координати цілей, фіксувати переміщення українських військ та вантажів, а також облаштовувати відеоспостереження біля залізничної інфраструктури.
Саме під час спроби встановити приховану камеру поблизу важливого об’єкта агента і затримали "на гарячому". У нього вилучено телефон з доказами зв’язку з фсб та координатами, які він передавав окупантам.
Чоловіку оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 КК України – державна зрада в умовах воєнного стану. Наразі він під вартою. За скоєне йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
