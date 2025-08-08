"Наводчик" на филармонию: СБУ поймала агента фсб, который корректировал атаку дронов на Кропивницкий

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, который собирал координаты для массированной атаки дронов-камикадзе по Кропивницкому. Во время удара 28 июля были повреждены филармония, университет и жилые дома. Предатель оказался местным жителем, завербованным за прокремлевские сообщения в Telegram. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.

Детали

Служба безопасности задержала 47-летнего жителя Кировоградской области, который передавал российской фсб точные геолокации для атаки дронами-камикадзе по гражданским объектам Кропивницкого. Удар, произошедший 28 июля, уже назвали одним из самых масштабных на этом направлении с начала полномасштабной войны.

Целью вражеских "Шахедов" стали не военные объекты, а областная филармония, корпуса университета и жилые кварталы. Все это - по координатам, которые передал российский агент. После обстрела он еще и отправил оккупантам "отчет" с описанием последствий, чтобы те могли уточнить удары при следующих атаках.

Расследование СБУ показало, что злоумышленника выявили через его комментарии в пророссийских Telegram-каналах, после чего его завербовал куратор из фсб. Агент получил четкие инструкции: собирать координаты целей, фиксировать перемещения украинских войск и грузов, а также обустраивать видеонаблюдение возле железнодорожной инфраструктуры.

Именно при попытке установить скрытую камеру вблизи важного объекта агента и задержали "на горячем". У него изъят телефон с доказательствами связи с ФСБ и координатами, которые он передавал оккупантам.

Мужчине объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена в условиях военного положения. Сейчас он под стражей. За содеянное ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

