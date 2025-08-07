Совершили теракт в Житомире по заказу рф: есть погибший и раненый, задержаны двое подростков
Киев • УНН
Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, совершивших теракт в Житомире, который привел к гибели мужчины. Завербованные россиянами подростки изготовили самодельное взрывное устройство, начинив его гайками.
Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые по заказу россиян совершили теракт в Житомире. В результате их действий погиб мужчина, еще один был госпитализирован, пишет УНН со ссылкой на СБУ.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали "по горячим следам" двух российских агентов, которые вечером 5 августа совершили теракт в Житомире. Речь идет о подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в одном из микрорайонов областного центра. В результате происшествия погиб мужчина, еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии
Расследованию стало известно, что подготовкой теракта занимались завербованные врагом 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник. Оба попали в поле зрения российских кураторов, когда через Телеграм-каналы искали легкого заработка.
После вербовки несовершеннолетним были даны инструкции, согласно которым фигуранты дела изготовили СВУ из подручных средств. Для конспирации российские агенты покупали составляющие к взрывчатке в разных магазинах и на местных рынках.
Для максимального поражения они начинили взрывчатку гайками, а для дистанционного подрыва – снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужбистов. Затем фигуранты заложили взрывчатку по координатам, которые так же получили на мессенджер от куратора
Также на месте будущего теракта агенты спрятали телефонную камеру, через которую оккупанты отследили прибытие жертв на локацию и активировали СВУ.
Следователи СБУ сообщили фигуранткам о подозрении в совершении террористического акта, который привел к гибели человека. Было подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Дополнение
Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Днепре, задержав 29-летнюю наркозависимую из Винницы, которая готовила взрыв возле админздания. Женщина, завербованная РФ, получила самодельное взрывное устройство в Павлограде и спрятала его в Днепре.