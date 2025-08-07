$41.610.07
Эксклюзив
15:56 • 13635 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
14:11 • 17875 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
12:15 • 59195 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
11:55 • 60690 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 73410 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 106565 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 68508 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
7 августа, 06:56 • 45191 просмотра
Организовал пытки журналистки Рощиной: руководителю СИЗО в таганроге заочно сообщено о подозренииVideo
6 августа, 22:17 • 45029 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 56323 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
Совершили теракт в Житомире по заказу рф: есть погибший и раненый, задержаны двое подростков

Киев • УНН

 • 688 просмотра

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, совершивших теракт в Житомире, который привел к гибели мужчины. Завербованные россиянами подростки изготовили самодельное взрывное устройство, начинив его гайками.

Совершили теракт в Житомире по заказу рф: есть погибший и раненый, задержаны двое подростков

Правоохранители задержали двух несовершеннолетних, которые по заказу россиян совершили теракт в Житомире. В результате их действий погиб мужчина, еще один был госпитализирован, пишет УНН со ссылкой на СБУ.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали "по горячим следам" двух российских агентов, которые вечером 5 августа совершили теракт в Житомире. Речь идет о подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в одном из микрорайонов областного центра. В результате происшествия погиб мужчина, еще один – госпитализирован в тяжелом состоянии 

- говорится в сообщении.

Расследованию стало известно, что подготовкой теракта занимались завербованные врагом 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник. Оба попали в поле зрения российских кураторов, когда через Телеграм-каналы искали легкого заработка.

После вербовки несовершеннолетним были даны инструкции, согласно которым фигуранты дела изготовили СВУ из подручных средств. Для конспирации российские агенты покупали составляющие к взрывчатке в разных магазинах и на местных рынках.

Для максимального поражения они начинили взрывчатку гайками, а для дистанционного подрыва – снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужбистов. Затем фигуранты заложили взрывчатку по координатам, которые так же получили на мессенджер от куратора 

- пояснили в СБУ.

Также на месте будущего теракта агенты спрятали телефонную камеру, через которую оккупанты отследили прибытие жертв на локацию и активировали СВУ.

Следователи СБУ сообщили фигуранткам о подозрении в совершении террористического акта, который привел к гибели человека. Было подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Дополнение

Контрразведка СБУ предотвратила теракт в Днепре, задержав 29-летнюю наркозависимую из Винницы, которая готовила взрыв возле админздания. Женщина, завербованная РФ, получила самодельное взрывное устройство в Павлограде и спрятала его в Днепре.

