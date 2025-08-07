$41.610.07
Ексклюзив
15:56 • 18836 перегляди
Замість життєво необхідних – аскорбінка: що не так зі списком ліків зі знижкою 30%Photo
Ексклюзив
14:11 • 22303 перегляди
"Антидержавне рішення": у Комітеті ВРУ з питань нацбезпеки закликали скасувати передачу Державіаслужбою повноважень щодо Ми-8 іноземній компанії
Ексклюзив
12:15 • 66446 перегляди
Запровадження акцизу на газовані напої: ціни можуть зрости на 10-20%
Ексклюзив
11:55 • 67729 перегляди
Не знайшли чи не шукали? Поліція підтвердила, що закрила справу проти головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
7 серпня, 09:40 • 76717 перегляди
Ринок новобудов в Україні у 2025: як війна змінила карту будівництва
7 серпня, 09:15 • 112810 перегляди
ТЦК зобов'яжуть носити бодікамери з 1 вересня - Міноборони
Ексклюзив
7 серпня, 08:14 • 69504 перегляди
Тристороння зустріч Зеленського, Трампа і путіна: політолог оцінив ймовірність проведення
7 серпня, 06:56 • 45495 перегляди
Організував катування журналістки Рощиної: керівнику СІЗО у таганрозі заочно повідомлено про підозруVideo
6 серпня, 22:17 • 45193 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 56366 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
Вчинили теракт у Житомирі на замовлення рф: є загиблий і поранений, затримано двох підлітків

Київ • УНН

 • 1824 перегляди

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які вчинили теракт у Житомирі, що призвів до загибелі чоловіка. Завербовані росіянами підлітки виготовили саморобний вибуховий пристрій, начинивши його гайками.

Вчинили теракт у Житомирі на замовлення рф: є загиблий і поранений, затримано двох підлітків

Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які на замовлення росіян вчинили теракт у Житомирі. Внаслідок їх дій загинув чоловік, ще одного було госпіталізовано, пише УНН з посиланням на СБУ.

Служба безпеки та Національна поліція затримали "по гарячих слідах" двох російських агентів, які ввечері 5 серпня вчинили теракт у Житомирі. Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані 

- говориться у повідомленні.

Розслідуванню стало відомо, що підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору російських кураторів, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку.

Після вербування неповнолітнім було надано інструкції, згідно з якими фігуранти справи виготовили СВП з підручних засобів. Для конспірації російські агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора 

- пояснили в СБУ.

Також на місці майбутнього теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували СВП.

Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людини. Було подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне перебування за гратами з конфіскацією майна.

Доповнення

Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Дніпрі, затримавши 29-річну наркозалежну з Вінниці, яка готувала вибух біля адмінбудівлі. Жінка, завербована рф, отримала саморобний вибуховий пристрій у Павлограді та сховала його в Дніпрі.

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Національна поліція України
Telegram
Дніпро (місто)
Павлоград
Житомир
Вінниця