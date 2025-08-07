Вчинили теракт у Житомирі на замовлення рф: є загиблий і поранений, затримано двох підлітків
Київ • УНН
Правоохоронці затримали двох неповнолітніх, які вчинили теракт у Житомирі, що призвів до загибелі чоловіка. Завербовані росіянами підлітки виготовили саморобний вибуховий пристрій, начинивши його гайками.
Служба безпеки та Національна поліція затримали "по гарячих слідах" двох російських агентів, які ввечері 5 серпня вчинили теракт у Житомирі. Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані
Розслідуванню стало відомо, що підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору російських кураторів, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку.
Після вербування неповнолітнім було надано інструкції, згідно з якими фігуранти справи виготовили СВП з підручних засобів. Для конспірації російські агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.
Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора
Також на місці майбутнього теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували СВП.
Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру у вчиненні терористичного акту, який призвів до загибелі людини. Було подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує довічне перебування за гратами з конфіскацією майна.
Доповнення
Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Дніпрі, затримавши 29-річну наркозалежну з Вінниці, яка готувала вибух біля адмінбудівлі. Жінка, завербована рф, отримала саморобний вибуховий пристрій у Павлограді та сховала його в Дніпрі.