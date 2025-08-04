СБУ запобігла теракту в Дніпрі: наркозалежна жінка готувала вибух біля адмінбудівлі
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ запобігла теракту в Дніпрі, затримавши 29-річну наркозалежну з Вінниці, яка готувала вибух біля адмінбудівлі. Жінка, завербована рф, отримала саморобний вибуховий пристрій у Павлограді та сховала його в Дніпрі.
Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у прифронтовому Дніпрі. За результатами комплексних заходів затримано російську агентку, яка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста, передає УНН із посиланням на СБУ.
Деталі
Як встановило розслідування, замовлення рф виконувала 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала "легких заробітків" у Телеграмі.
Після вербування жінки російські спецслужбісти "відрядили" її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП).
Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де рашисти планували підрив.
Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту "зручну" локацію для тайника, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати.
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Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження – вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста.
Затримання відбулося на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де вона планувала "залягти на дно".
Додамо
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Нагадаємо, що липні Служба безпеки запобігла ще одному теракту на Дніпропетровщині, який замовила рф.