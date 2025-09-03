$41.370.05
2 сентября, 11:50 • 49304 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 80847 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 119321 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 134057 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 72854 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 135726 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 49493 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36 • 87723 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53 • 53669 просмотра
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20 • 108596 просмотра
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Вражеская атака на Знаменку: пятеро пострадавших, повреждены дома

Киев • УНН

 • 12 просмотра

В ночь на 3 сентября враг атаковал Знаменку Кировоградской области, повредив 17 жилых домов и отключив электроснабжение. В результате атаки пять человек получили ранения.

Вражеская атака на Знаменку: пятеро пострадавших, повреждены дома

В ночь на среду, 3 сентября, враг атаковал Знаменку Кировоградской области. Об этом сообщил руководитель ОВА Андрей Райкович, информирует УНН.

Детали

По его словам, известно о пяти пострадавших. Кроме того, повреждено 17 жилых домов. Медики оказывают пострадавшим помощь, жизни людей ничего не угрожает.

От электроснабжения отключены населенные пункты общины. На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции, психологи, медики. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение

- рассказал Райкович.

Ранее он сообщил о вражеской дроновой атаке на Знаменскую общину, в частности по объектам АО "Укрзализныця", а также о возгорании в частных домовладениях.

Напомним

В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха. В 0:11 руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о падении БПЛА в Деснянском районе столицы.

"Наводчик" на филармонию: СБУ поймала агента фсб, который корректировал атаку дронов на Кропивницкий08.08.25, 15:18 • 3587 просмотров

