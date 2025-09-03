Вражеская атака на Знаменку: пятеро пострадавших, повреждены дома
Киев • УНН
В ночь на 3 сентября враг атаковал Знаменку Кировоградской области, повредив 17 жилых домов и отключив электроснабжение. В результате атаки пять человек получили ранения.
В ночь на среду, 3 сентября, враг атаковал Знаменку Кировоградской области. Об этом сообщил руководитель ОВА Андрей Райкович, информирует УНН.
Детали
По его словам, известно о пяти пострадавших. Кроме того, повреждено 17 жилых домов. Медики оказывают пострадавшим помощь, жизни людей ничего не угрожает.
От электроснабжения отключены населенные пункты общины. На месте работают сотрудники ГСЧС и полиции, психологи, медики. Бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение
Ранее он сообщил о вражеской дроновой атаке на Знаменскую общину, в частности по объектам АО "Укрзализныця", а также о возгорании в частных домовладениях.
Напомним
В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха. В 0:11 руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о падении БПЛА в Деснянском районе столицы.
