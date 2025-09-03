Вражеский обстрел Кировоградщины: пострадали четверо железнодорожников
Киев • УНН
Четверо железнодорожников пострадали в Кировоградской области в результате российского обстрела железнодорожной инфраструктуры. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.
В результате российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области пострадали четверо железнодорожников. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Укрзализныцю.
Детали
В результате вражеского российского обстрела страны и железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области, к сожалению, пострадали четверо железнодорожников. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице
Дополнение
В результате вражеского российского обстрела страны и очередного повреждения железнодорожной инфраструктуры в Кировоградской области ряд поездов выйдут в рейсы с задержкой.
В ночь на 3 сентября Польша и страны-союзники подняли в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки по Украине.