2 вересня, 11:50 • 51386 перегляди
Місяць перетвориться на червоний: коли українці спостерігатимуть повне затемнення супутника ЗемліPhoto
2 вересня, 11:02 • 83835 перегляди
Вбивство Парубія: суд арештував підозрюваного Photo
2 вересня, 10:24 • 121187 перегляди
Літак української компанії "XENA" залучили до гасіння пожеж у ЧорногоріїPhotoVideo
Ексклюзив
2 вересня, 08:46 • 135710 перегляди
Вибагливі та фінансово грамотні: як "покоління Z" кидає виклик банківському сектору
2 вересня, 08:31 • 73617 перегляди
Звільнено селище Удачне на Донеччині - ГенштабVideo
Ексклюзив
2 вересня, 06:00 • 136538 перегляди
В окупованому Криму наростає гуманітарна криза - постійна представниця ПрезидентаPhoto
Ексклюзив
2 вересня, 05:30 • 49898 перегляди
"Складається враження, що бізнес прирівняний до злочинної діяльності": адвокат про нагальність ухвалення змін до КПК, що полегшать життя підприємцям
1 вересня, 18:36 • 88051 перегляди
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
1 вересня, 15:53 • 53772 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
1 вересня, 14:20 • 108701 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Атака на Україну з неба: Польща підняла авіацію

Київ • УНН

 • 36 перегляди

Польща та країни-союзники підняли авіацію в ніч на 3 вересня через ракетно-дронову атаку на Україну. Це превентивні заходи для забезпечення безпеки польського повітряного простору.

Атака на Україну з неба: Польща підняла авіацію

У ніч на 3 вересня Польща та країни-союзники підняли в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку по Україні. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Оперативного командування Збройних сил Польщі.

Деталі

Вказується, що з метою забезпечення безпеки польського повітряного простору через удари росії по об'єктах, розташованих на території України Оперативне командування ЗС Республіки Польща запустило всі необхідні процедури.

Польські та союзні літаки інтенсивно діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перебувають на найвищому рівні готовності

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози.

"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування", - вказується у повідомленні.

Нагадаємо

В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря. О 0:11 керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі столиці.

Вадим Хлюдзинський

Війна в УкраїніНовини Світу
Україна
Польща