Атака на Україну з неба: Польща підняла авіацію
Київ • УНН
У ніч на 3 вересня Польща та країни-союзники підняли в повітря авіацію через ракетно-дронову атаку по Україні. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку Оперативного командування Збройних сил Польщі.
Деталі
Вказується, що з метою забезпечення безпеки польського повітряного простору через удари росії по об'єктах, розташованих на території України Оперативне командування ЗС Республіки Польща запустило всі необхідні процедури.
Польські та союзні літаки інтенсивно діють у нашому повітряному просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перебувають на найвищому рівні готовності
Зазначається, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору та захист громадян, особливо в районах, що прилягають до зони загрози.
"Оперативне командування Збройних сил Польщі стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються повністю готовими до негайного реагування", - вказується у повідомленні.
Нагадаємо
В ніч на середу, 3 вересня, росіяни масовано атакували Україну з повітря. О 0:11 керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив про падіння БпЛА у Деснянському районі столиці.
