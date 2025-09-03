Атака на Украину с неба: Польша подняла авиацию

$41.370.05
2 сентября, 11:50
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
1 сентября, 18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
1 сентября, 15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
1 сентября, 14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 222752 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 222517 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 211821 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 208447 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 203254 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 54073 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo2 сентября, 10:24 • 123977 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
Эксклюзив
2 сентября, 08:46
Начало осеннего сезона: что нужно сделать на огороде в сентябре2 сентября, 06:50 • 79503 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 06:00
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Владимир Зеленский
Ким Чен Ын
Марко Рубио
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Китай
Государственная граница Украины
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 11022 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 25477 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 28743 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 43225 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 88447 просмотра
Фейковые новости
Железный купол
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Атака на Украину с неба: Польша подняла авиацию

Киев • УНН

 5494 просмотра

Польша и страны-союзники подняли авиацию в ночь на 3 сентября из-за ракетно-дроновой атаки на Украину. Это превентивные меры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.

Атака на Украину с неба: Польша подняла авиацию

В ночь на 3 сентября Польша и страны-союзники подняли в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки по Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

Детали

Указывается, что с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства из-за ударов россии по объектам, расположенным на территории Украины, Оперативное командование ВС Республики Польша запустило все необходимые процедуры.

Польские и союзные самолеты интенсивно действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки находятся на высшем уровне готовности

- говорится в сообщении.

Отмечается, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.

"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - указывается в сообщении.

Напомним

В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха. В 0:11 руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о падении БпЛА в Деснянском районе столицы.

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеНовости Мира
Украина
Польша