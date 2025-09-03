Атака на Украину с неба: Польша подняла авиацию
Киев • УНН
Польша и страны-союзники подняли авиацию в ночь на 3 сентября из-за ракетно-дроновой атаки на Украину. Это превентивные меры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства.
В ночь на 3 сентября Польша и страны-союзники подняли в воздух авиацию из-за ракетно-дроновой атаки по Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Оперативного командования Вооруженных сил Польши.
Детали
Указывается, что с целью обеспечения безопасности польского воздушного пространства из-за ударов россии по объектам, расположенным на территории Украины, Оперативное командование ВС Республики Польша запустило все необходимые процедуры.
Польские и союзные самолеты интенсивно действуют в нашем воздушном пространстве, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки находятся на высшем уровне готовности
Отмечается, что эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и защиту граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне угрозы.
"Оперативное командование Вооруженных сил Польши следит за текущей ситуацией, а подчиненные ему силы и средства остаются полностью готовыми к немедленному реагированию", - указывается в сообщении.
Напомним
В ночь на среду, 3 сентября, россияне массированно атаковали Украину с воздуха. В 0:11 руководитель Киевской ОВА Тимур Ткаченко сообщил о падении БпЛА в Деснянском районе столицы.
