Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 1188 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 3504 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 63086 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 97824 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 133656 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 147263 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 78945 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 142070 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
Эксклюзив
2 сентября, 05:30 • 52302 просмотра
"Создается впечатление, что бизнес приравнен к преступной деятельности": адвокат о неотложности принятия изменений в УПК, которые облегчат жизнь предпринимателям
российский обстрел в Кировоградской области: поезда задерживаются до 7 часов

Киев • УНН

 • 158 просмотра

Из-за вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области поезда следуют объездными маршрутами. Это вызывает задержки до семи часов, "Укрзализныця" работает над сокращением времени опозданий.

российский обстрел в Кировоградской области: поезда задерживаются до 7 часов

Из-за вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области часть пассажирских поездов вынуждена следовать объездными маршрутами. Об этом сообщает "Укрзализныця", пишет УНН.

Детали

Это приводит к существенным задержкам – по прогнозам, они могут достигать семи часов. В "Укрзализныце" уверяют, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить время опоздания.

Уже отправились в объезд и наверстывают график такие рейсы:

  • №75 Киев – Кривой Рог
    • №791 Кременчуг – Киев
      • №85 Запорожье – Львов
        • №79 Днепр – Львов
          • №51 Запорожье – Одесса
            • №119 Днепр – Хелм
              • №37 Запорожье – Киев
                • №31 Запорожье – Перемышль
                  • №121 Херсон – Краматорск
                    • №59 Харьков – Одесса
                      • №65/165 Харьков – Черкассы, Умань.

                        В то же время ряд поездов ожидает возобновления движения на поврежденном участке. Среди них:

                        • №76 Кривой Рог – Киев
                          • №102 Краматорск – Херсон
                            • №38 Киев – Запорожье
                              • №80 Львов – Днепр
                                • №120 Хелм – Днепр
                                  • №86 Львов – Запорожье
                                    • №54 Одесса – Днепр
                                      • №254 Одесса – Кривой Рог
                                        • №8 Одесса – Харьков.

                                          Обновленную информацию о времени отправления и прибытия можно отслеживать на сервисе "Укрзализныци".

                                          Напомним

                                          В ночь на 3 сентября россияне атаковали Знаменку в Кировоградской области, повреждено 17 жилых домов и начались отключения электроснабжения. В результате атаки пять человек получили ранения.

                                          Четверо железнодорожников пострадали ночью в Кировоградской области в результате российского обстрела. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.

                                          Степан Гафтко

