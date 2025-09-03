российский обстрел в Кировоградской области: поезда задерживаются до 7 часов
Киев • УНН
Из-за вражеской атаки на железнодорожную инфраструктуру в Кировоградской области поезда следуют объездными маршрутами. Это вызывает задержки до семи часов, "Укрзализныця" работает над сокращением времени опозданий.
Детали
Это приводит к существенным задержкам – по прогнозам, они могут достигать семи часов. В "Укрзализныце" уверяют, что прилагают максимум усилий, чтобы сократить время опоздания.
Уже отправились в объезд и наверстывают график такие рейсы:
- №75 Киев – Кривой Рог
- №791 Кременчуг – Киев
- №85 Запорожье – Львов
- №79 Днепр – Львов
- №51 Запорожье – Одесса
- №119 Днепр – Хелм
- №37 Запорожье – Киев
- №31 Запорожье – Перемышль
- №121 Херсон – Краматорск
- №59 Харьков – Одесса
- №65/165 Харьков – Черкассы, Умань.
В то же время ряд поездов ожидает возобновления движения на поврежденном участке. Среди них:
- №76 Кривой Рог – Киев
- №102 Краматорск – Херсон
- №38 Киев – Запорожье
- №80 Львов – Днепр
- №120 Хелм – Днепр
- №86 Львов – Запорожье
- №54 Одесса – Днепр
- №254 Одесса – Кривой Рог
- №8 Одесса – Харьков.
Обновленную информацию о времени отправления и прибытия можно отслеживать на сервисе "Укрзализныци".
Напомним
В ночь на 3 сентября россияне атаковали Знаменку в Кировоградской области, повреждено 17 жилых домов и начались отключения электроснабжения. В результате атаки пять человек получили ранения.
Четверо железнодорожников пострадали ночью в Кировоградской области в результате российского обстрела. Их состояние удовлетворительное, они находятся в больнице.