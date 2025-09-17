$41.230.05
В Кропивницком и области есть перебои со светом из-за ночной атаки рф

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Ночью Кировоградская область подверглась массированной атаке дронов, что привело к частичному обесточиванию Кропивницкого и 44 населенных пунктов, а также задержке движения поездов на двух направлениях. Зафиксированы повреждения частных домовладений в Александровке.

В Кропивницком и области есть перебои со светом из-за ночной атаки рф

В Кировоградской области в результате ночной атаки российских войск на инфраструктуру дронами есть обесточивания, в том числе в Кропивницком, также известно о задержке поездов, сообщил в среду глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.

Этой ночью Кировоградщина - под массированной дроновой атакой. Враг бил по объектам инфраструктуры. От электроснабжения, по состоянию на сейчас, частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ

- написал Райкович.

Зафиксированы также повреждения нескольких частных домовладений в Александровке, указал он.

Спасатели, по его словам, всю ночь тушили очаги пожаров.

По его данным, прекращено движение железнодорожного транспорта по двум направлениям: Помошная - Кропивницкий - Знаменка - Пятихатки и Фундуклеевка - Знаменка - Пятихатки.

"Главное - люди живы. Сейчас идет ликвидация последствий вражеской атаки", - указал Райкович.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Кировоградская область
Кропивницкий