В Кропивницком и области есть перебои со светом из-за ночной атаки рф
Киев • УНН
Ночью Кировоградская область подверглась массированной атаке дронов, что привело к частичному обесточиванию Кропивницкого и 44 населенных пунктов, а также задержке движения поездов на двух направлениях. Зафиксированы повреждения частных домовладений в Александровке.
В Кировоградской области в результате ночной атаки российских войск на инфраструктуру дронами есть обесточивания, в том числе в Кропивницком, также известно о задержке поездов, сообщил в среду глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович в Telegram, пишет УНН.
Этой ночью Кировоградщина - под массированной дроновой атакой. Враг бил по объектам инфраструктуры. От электроснабжения, по состоянию на сейчас, частично отключен областной центр и 44 населенных пункта на территории Александровской СТГ
Зафиксированы также повреждения нескольких частных домовладений в Александровке, указал он.
Спасатели, по его словам, всю ночь тушили очаги пожаров.
Массированная атака РФ вызвала задержки поездов на двух направлениях: подробности17.09.25, 07:35 • 1382 просмотра
По его данным, прекращено движение железнодорожного транспорта по двум направлениям: Помошная - Кропивницкий - Знаменка - Пятихатки и Фундуклеевка - Знаменка - Пятихатки.
"Главное - люди живы. Сейчас идет ликвидация последствий вражеской атаки", - указал Райкович.
Российские войска атаковали Кропивницкий район: возникли пожары на трех объектах - ГСЧС17.09.25, 07:51 • 1748 просмотров