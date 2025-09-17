Массированная атака РФ вызвала задержки поездов на двух направлениях: подробности
Киев • УНН
Из-за массированной атаки России 17 сентября по подстанциям, пассажирские поезда одесского и днепровского направлений будут курсировать с задержками. Задействовано 20 резервных тепловозов, а часть рейсов следует измененными маршрутами.
Из-за массированной атаки россии в ночь на 17 сентября по подстанциям, пассажирские поезда одесского и днепровского направлений будут курсировать с задержками. Об этом информирует "Укрзалізниця", передает УНН.
Детали
Отмечается, что часть рейсов следуют измененными маршрутами, уже задействовано 20 резервных тепловозов. Ряд поездов диспетчеры останавливали на безопасном расстоянии от зоны поражения, сообщили в "Укрзалізниці".
В компании заверили, что поддерживают связь с диспетчерскими службами иностранных железных дорог для согласования пересадок, ожидания поездов и ускоренного прохождения пограничного контроля, в частности во время международных стыковок в Хелме и Перемышле.
В пригородном сообщении будут задержки и временные ограничения маршрутов, утром будет невозможно выполнить следующие рейсы:
№6501/6592 Знаменка - им. Шевченко - Черкассы;
№6503 Знаменка - Мироновка;
№6331 Знаменка - Помошная;
№6332 Колосовка - Знаменка сокращен до ст.Кропивницкий;
№6036 Помошная - Знаменка сокращен маршрут до ст.Сахарная.
"Продолжается работа над восстановлением питания для средств сигнализации, сейчас движение налажено в резервном формате", - говорится в сообщении "Укрзалізниці".
Напомним
Российские войска совершили комплексную атаку на железнодорожную инфраструктуру Украины в ночь на 17 сентября. Из-за обесточивания возможны задержки поездов Днепровского направления, включая рейсы Львов – Запорожье и Киев – Кривой Рог.