Масована атака рф спричинила затримки поїздів на двох напрямках: подробиці
Київ • УНН
Через масовану атаку росії 17 вересня по підстанціях, пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків курсуватимуть із затримками. Задіяно 20 резервних тепловозів, а частина рейсів прямує зміненими маршрутами.
Через масовану атаку росії у ніч проти 17 вересня по підстанціях, пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків курсуватимуть із затримками. Про це інформує "Укрзалізниця", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження, повідомили в "Укрзалізниці".
У компанії запевнили, що підтримують зв’язок із диспетчерськими службами іноземних залізниць для узгодження пересадок, очікування поїздів та прискореного проходження прикордонного контролю, зокрема під час міжнародних стиковок у Хелмі та Перемишлі.
У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:
№6501/6592 Знамʼянка - ім. Шевченка - Черкаси;
№6503 Знамʼянка - Миронівка;
№6331 Знамʼянка - Помічна;
№6332 Колосівка - Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;
№6036 Помічна - Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.
"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".
Нагадаємо
Російські війська здійснили комплексну атаку на залізничну інфраструктуру України в ніч на 17 вересня. Через знеструмлення можливі затримки поїздів Дніпровського напрямку, включаючи рейси Львів – Запоріжжя та Київ – Кривий Ріг.