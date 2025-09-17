Масована атака рф спричинила затримки поїздів на двох напрямках: подробиці

$41.230.05
48.500.10
ukenru
16 вересня, 16:50 • 22155 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 40374 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 25829 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 41646 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 57542 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 26081 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 44666 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 37353 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
16 вересня, 07:46 • 17002 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ у рф
Ексклюзив
16 вересня, 07:30 • 37978 перегляди
Digital detox: як зменшити час, проведений за гаджетамиPhoto
Рада ЄС ухвалила рекомендації для українців щодо виходу з тимчасового захисту: що треба знати16 вересня, 18:48 • 2622 перегляди
Ексголкіпера "Динамо" та "Шахтаря" затримали при спробі незаконно перетнути кордон, він вже у навчальному центрі ЗСУ - ЗМІPhoto16 вересня, 20:20 • 9900 перегляди
Трамп разом з дружиною Меланією прибули до Великої Британії (відео)Video16 вересня, 20:51 • 5666 перегляди
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи22:47 • 9310 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 8186 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 22168 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 40396 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 24164 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 57551 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 44673 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Чарльз ІІІ
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Чехія
Польща
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 13253 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 20364 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 51509 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 50291 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 54879 перегляди
The Guardian
Fox News
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Масована атака рф спричинила затримки поїздів на двох напрямках: подробиці

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Через масовану атаку росії 17 вересня по підстанціях, пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків курсуватимуть із затримками. Задіяно 20 резервних тепловозів, а частина рейсів прямує зміненими маршрутами.

Масована атака рф спричинила затримки поїздів на двох напрямках: подробиці

Через масовану атаку росії у ніч проти 17 вересня по підстанціях, пасажирські поїзди одеського та дніпровського напрямків курсуватимуть із затримками. Про це інформує "Укрзалізниця", передає УНН.

Деталі

Зазначається, що частина рейсів прямують зміненими маршрутами, вже задіяно 20 резервних тепловозів. Низку поїздів диспетчери зупиняли на безпечній відстані від зони ураження, повідомили в "Укрзалізниці".

У компанії запевнили, що підтримують зв’язок із диспетчерськими службами іноземних залізниць для узгодження пересадок, очікування поїздів та прискореного проходження прикордонного контролю, зокрема під час міжнародних стиковок у Хелмі та Перемишлі.

У приміському сполученні будуть затримки і тимчасові обмеження маршрутів, зранку буде неможливо виконати наступні рейси:

№6501/6592 Знамʼянка - ім. Шевченка - Черкаси;

№6503 Знамʼянка - Миронівка;

№6331 Знамʼянка - Помічна;

№6332 Колосівка - Знамʼянка скорочено до ст.Кропивницький;

№6036 Помічна - Знамʼянка скорочено маршрут до ст.Сахарна.

"Триває робота над відновленням живлення для засобів сигналізації, наразі рух налагоджено в резервному форматі", - йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Нагадаємо

Російські війська здійснили комплексну атаку на залізничну інфраструктуру України в ніч на 17 вересня. Через знеструмлення можливі затримки поїздів Дніпровського напрямку, включаючи рейси Львів – Запоріжжя та Київ – Кривий Ріг.

Віта Зеленецька

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Електроенергія
Українська залізниця
Україна
Кривий Ріг
Кропивницький
Запоріжжя
Львів
Київ