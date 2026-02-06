Кропивницкий с утра под массированной атакой рф ракетами и дронами - ЦПД

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30556 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 34259 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 28506 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 42045 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 77930 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 31852 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30059 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23098 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15779 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15254 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Теги
Авторы
Популярные новости
Минэнерго: наиболее сложная ситуация в районе Киева, который питала ТЭЦ-45 февраля, 21:38 • 17853 просмотра
Враг атаковал Запорожскую область: повреждены дома, обесточены 12 тысяч абонентовVideo5 февраля, 22:32 • 8268 просмотра
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo5 февраля, 23:04 • 8576 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo5 февраля, 23:37 • 10052 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP01:53 • 6536 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 15819 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 30558 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 77931 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 73222 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 103179 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 11250 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 14487 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 23853 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 27419 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 58926 просмотра
Кропивницкий с утра под массированной атакой рф ракетами и дронами - ЦПД

Киев • УНН

 • 190 просмотра

Руководитель ЦПД СНБО Коваленко сообщил о массированной атаке рф на Кропивницкий. Воздушные Силы ВСУ предупредили об угрозе после взлета МиГ-31К и атаки вражеских дронов.

Кропивницкий с утра под массированной атакой рф ракетами и дронами - ЦПД

Российские войска с утра массированно атакуют Кропивницкий ракетами и дронами, сообщил в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

Кропивницкий с утра под массированной атакой россиян - дроны и ракеты

- написал руководитель ЦПД СНБО Коваленко.

По данным ВС ВСУ, незадолго до 9 часов после взлета вражеского МиГ-31К, носителя ракеты "Кинжал", была угроза для Кропивницкого, как и крылатых ракет. Ранее сегодня ВС ВСУ сообщало об опасности вражеских дронов для Кропивницкого. Местные паблики в соцсетях сообщали о серии взрывов.

В Кропивницком и области есть перебои со светом из-за ночной атаки рф17.09.25, 08:37 • 3370 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Техника
Воздушная тревога
Социальная сеть
Военное положение
Война в Украине
Блогеры
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Военно-воздушные силы Украины
Х-47М2 "Кинжал"
МиГ-31
Кропивницкий