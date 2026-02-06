Кропивницкий с утра под массированной атакой рф ракетами и дронами - ЦПД

Российские войска с утра массированно атакуют Кропивницкий ракетами и дронами, сообщил в пятницу руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в Telegram, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, незадолго до 9 часов после взлета вражеского МиГ-31К, носителя ракеты "Кинжал", была угроза для Кропивницкого, как и крылатых ракет. Ранее сегодня ВС ВСУ сообщало об опасности вражеских дронов для Кропивницкого. Местные паблики в соцсетях сообщали о серии взрывов.

В Кропивницком и области есть перебои со светом из-за ночной атаки рф