297 з 328 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Кинджали": деталі від ПС ЗСУ
Київ • УНН
росія випустила по Україні 7 ракет, включаючи два "Кинджали", та 328 безпілотників. Збито або придушено 297 дронів, ворожі ракети цілей не досягли.
росія вдарила по Україні 7 ракетами, у тому числі двома "Кинджалами", а також 328 дронами, збито або придушено 297 безпілотників, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 лютого (з 18:00 5 лютого) та протягом сьогоднішнього ранку противник атакував 328 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 200 із них – "шахеди". Та здійснив пуски 2 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 5 керованих авіаційних ракет "Х-59/69".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях
Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.
