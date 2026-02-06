297 з 328 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Кинджали": деталі від ПС ЗСУ

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
11:00 • 6030 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 9412 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 12973 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 50583 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 48447 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 38174 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 50581 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 92525 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34994 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31515 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.3м/с
73%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці6 лютого, 02:28 • 10169 перегляди
Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на ДонеччиніVideo6 лютого, 03:01 • 8008 перегляди
Ворожа атака на на Запорізький район: загинуло подружжя6 лютого, 03:36 • 4434 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 16917 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 7824 перегляди
Публікації
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 2756 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 6030 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 25892 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 50585 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 92526 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Блогери
Богдан Хмельницький
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 16128 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 19071 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 28385 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 31653 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 66711 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»

297 з 328 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Кинджали": деталі від ПС ЗСУ

Київ • УНН

 • 1418 перегляди

росія випустила по Україні 7 ракет, включаючи два "Кинджали", та 328 безпілотників. Збито або придушено 297 дронів, ворожі ракети цілей не досягли.

297 з 328 ворожих дронів знешкоджено, не досягли цілей запущені рф по Україні ракети, у тому числі "Кинджали": деталі від ПС ЗСУ

росія вдарила по Україні 7 ракетами, у тому числі двома "Кинджалами", а також 328 дронами, збито або придушено 297 безпілотників, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 6 лютого (з 18:00 5 лютого) та протягом сьогоднішнього ранку противник атакував 328 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, близько 200 із них – "шахеди". Та здійснив пуски 2 аеробалістичних ракет "Кинджал" і 5 керованих авіаційних ракет "Х-59/69".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

За попередніми даними, станом на 12:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 297 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів. В результаті активної протидії Сил оборони, ворожі ракети не досягли цілей, інформація уточнюється. Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків на 2 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ.

Атака триває, в повітряному просторі ворожі БпЛА.

Масована атака рф на Кіровоградщину: пошкоджено склади, є перебої з електропостачанням06.02.26, 11:55 • 2858 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітика
Повітряна тривога
Війна в Україні
Курськ
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
Шахед-136
Х-59
Україна
Донецьк