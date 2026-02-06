Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський провів селектор, де обговорив ситуацію в регіонах. Він визнав незадовільною роботу ППО в деяких областях та доручив негайно покращити збиття «шахедів».
Президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації по областях, назвавши незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах та обговоривши з командувачем ПС та міністром оборони негайну імплементацію рішень, щоб покращити збиття "шахедів", про що повідомив у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
"Провів щоденний селектор. Були сьогодні доповіді по ситуації в Києві та області, на Харківщині, Полтавщині, у Кропивницькому та області, також у Вінницькій області, на Дніпровщині, у Запоріжжі, громадах у прикордонні з Росією та поблизу фронту", - зазначив Президент.
Вважаю незадовільною роботу Повітряних сил у частині регіонів України, і обговорили з командувачем Повітряних сил та міністром оборони України, які рішення мають бути негайно імплементовані для більш ефективного збиття "шахедів"
Ситуація в енергетиці
"Були доповіді по відновленню енергетики та підтримці людей на Харківщині. Важка ситуація досі в Києві, де більше 1200 будинків у різних районах столиці – без опалення. Потрібно більше підтримки для людей із таких будинків. Доручив залучити цифрові інструменти для визначення та аналізу конкретних потреб людей і громад у режимі реального часу", - повідомив Президент.
Ворожі удари по логістиці
"Керівник Укрзалізниці доповів щодо наслідків російських ударів по логістиці: жодного дня такі удари не припинялись, і протягом цього січня було зафіксоване суттєве збільшення російських ударів саме по залізниці", - зазначив Зеленський.
При цьому він висловив вдячність усім залізничникам за оперативне відновлення та збереження роботи залізниці.
МВС України, з його слів, доповіло по залученню необхідних сил для відновлення та роботі пунктів підтримки та обігріву. Міністр енергетики доповів по графіку введення в експлуатацію обʼєктів когенерації. Премʼєр-міністр України доповіла по виконанню урядових програм підтримки, зокрема програми з тепловими пакунками - "будемо збільшувати цю програму", повідомив Зеленський.
"Дякую усім, хто допомагає зараз нашим людям, нашим громадам. Слава Україні!" - наголосив Президент.
