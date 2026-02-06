МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни

Украинская певица и инфлюенсер MAYOROVA (Даша Майорова) поделилась личной историей, которая в последнее время стала для нее серьезным испытанием. Артистка рассказала, что во время медицинских обследований врачи обнаружили у нее новообразование в груди, которое начало быстро увеличиваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram исполнительницы.

По словам Майоровой, долгое время она не решалась говорить о проблеме открыто. Еще несколько месяцев назад результаты обследований не свидетельствовали о каких-либо критических изменениях, однако впоследствии ситуация резко изменилась — образование начало стремительно расти и достигло примерно двух сантиметров.

Певица уже прошла биопсию, которую назвала сложной как физически, так и психологически. Предварительные выводы врачей успокаивают: новообразование имеет доброкачественный характер. В то же время медики настаивают на оперативном вмешательстве из-за нетипично быстрой динамики роста. Сама артистка не исключает, что на это могли повлиять серьезные стрессы и переохлаждения, которые она пережила в последнее время.

После того как Майорова впервые публично заговорила о своем состоянии, она получила большое количество тревожных сообщений от подписчиков. Из-за неоднозначной трактовки ее слов певица была вынуждена удалить часть сториз и дополнительно объяснить ситуацию. Она подчеркнула, что никакого онкологического диагноза ей не ставили, а жизнь и рабочий график остаются без изменений.

Артистка также подчеркнула, что биопсию проводили именно для окончательного подтверждения доброкачественного характера образования, а следующим шагом станет его удаление. Она призвала не распространять панику и не волновать ее родных.

Впоследствии Майорова раскрыла предысторию проблемы. Примерно четыре месяца назад она перенесла операцию по уменьшению груди, перед которой проходила полное ультразвуковое обследование. Тогда врачи зафиксировали лишь небольшую кисту, не требовавшую вмешательства. Сама операция прошла без осложнений, однако после нее певица оказалась в условиях интенсивного графика и подготовки к концертному туру.

Во время очередного планового осмотра медики обнаружили фиброаденому, которая за короткий период начала активно увеличиваться. По словам артистки, врачи пока не могут дать однозначного объяснения такой динамике.