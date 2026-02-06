МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни

$43.140.03
Эксклюзив
16:55 • 3320 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
16:00 • 7182 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
14:58 • 9486 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
14:54 • 9320 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
14:41 • 12367 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 10452 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 22008 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 16946 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 19668 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 63367 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Графики отключений электроэнергии
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 12367 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 19538 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 22008 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 33615 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 63368 просмотра
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto17:59 • 308 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 19771 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 22646 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 31821 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 35047 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни

Киев • УНН

 • 326 просмотра

Певица МАЙОРОВА сообщила об обнаруженном новообразовании в груди, которое быстро увеличивается. Биопсия показала доброкачественный характер, но врачи настаивают на операции из-за быстрого роста.

МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизни

Украинская певица и инфлюенсер MAYOROVA (Даша Майорова) поделилась личной историей, которая в последнее время стала для нее серьезным испытанием. Артистка рассказала, что во время медицинских обследований врачи обнаружили у нее новообразование в груди, которое начало быстро увеличиваться. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Instagram исполнительницы.

По словам Майоровой, долгое время она не решалась говорить о проблеме открыто. Еще несколько месяцев назад результаты обследований не свидетельствовали о каких-либо критических изменениях, однако впоследствии ситуация резко изменилась — образование начало стремительно расти и достигло примерно двух сантиметров.

Певица уже прошла биопсию, которую назвала сложной как физически, так и психологически. Предварительные выводы врачей успокаивают: новообразование имеет доброкачественный характер. В то же время медики настаивают на оперативном вмешательстве из-за нетипично быстрой динамики роста. Сама артистка не исключает, что на это могли повлиять серьезные стрессы и переохлаждения, которые она пережила в последнее время.

После того как Майорова впервые публично заговорила о своем состоянии, она получила большое количество тревожных сообщений от подписчиков. Из-за неоднозначной трактовки ее слов певица была вынуждена удалить часть сториз и дополнительно объяснить ситуацию. Она подчеркнула, что никакого онкологического диагноза ей не ставили, а жизнь и рабочий график остаются без изменений.

Артистка также подчеркнула, что биопсию проводили именно для окончательного подтверждения доброкачественного характера образования, а следующим шагом станет его удаление. Она призвала не распространять панику и не волновать ее родных.

Впоследствии Майорова раскрыла предысторию проблемы. Примерно четыре месяца назад она перенесла операцию по уменьшению груди, перед которой проходила полное ультразвуковое обследование. Тогда врачи зафиксировали лишь небольшую кисту, не требовавшую вмешательства. Сама операция прошла без осложнений, однако после нее певица оказалась в условиях интенсивного графика и подготовки к концертному туру.

Во время очередного планового осмотра медики обнаружили фиброаденому, которая за короткий период начала активно увеличиваться. По словам артистки, врачи пока не могут дать однозначного объяснения такой динамике.

Станислав Кармазин

