MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Ексклюзив
16:55 • 3034 перегляди
Санкції сильно б’ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
16:00 • 6608 перегляди
Комп’ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
14:58 • 8974 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
14:54 • 8936 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
14:41 • 12086 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
12:09 • 10372 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 21814 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 16900 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 19624 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63200 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
2.7м/с
78%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Переговори в Абу-Дабі: Україна та росія обмінялися полоненими, але не досягли прогресу щодо Донбасу - WSJ6 лютого, 08:45 • 12108 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW6 лютого, 09:36 • 16977 перегляди
Окупанти заводять важку техніку в центр Мирнограда, бої тривають - ДШВVideo6 лютого, 10:22 • 11023 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 19156 перегляди
У Єврокомісії прокоментували можливість контактів з путіним і фіксують зміну ставлення деяких лідерів ЄС14:17 • 4846 перегляди
Публікації
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівціPhoto
Ексклюзив
14:41 • 12080 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto6 лютого, 11:15 • 19277 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 21812 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 33464 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 63200 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Ігор Клименко
Джеффрі Епштайн
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Молдова
Державний кордон України
Село
Реклама
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життюPhoto17:59 • 60 перегляди
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 19700 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 22574 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 31756 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 34981 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Starlink
Bild

MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Співачка MAYOROVA повідомила про виявлене новоутворення в грудях, яке швидко збільшується. Біопсія показала доброякісний характер, але лікарі наполягають на операції через швидкий ріст.

MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю

Українська співачка та інфлюенсерка MAYOROVA (Даша Майорова) поділилася особистою історією, яка останнім часом стала для неї серйозним випробуванням. Артистка розповіла, що під час медичних обстежень лікарі виявили у неї новоутворення в грудях, яке почало швидко збільшуватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram виконавиці.

За словами Майорової, тривалий час вона не наважувалася говорити про проблему відкрито. Ще кілька місяців тому результати обстежень не свідчили про жодні критичні зміни, однак згодом ситуація різко змінилася — утворення почало стрімко рости й досягло приблизно двох сантиметрів.

Співачка вже пройшла біопсію, яку назвала складною як фізично, так і психологічно. Попередні висновки лікарів є заспокійливими: новоутворення має доброякісний характер. Водночас медики наполягають на оперативному втручанні через нетипово швидку динаміку росту. Сама артистка не виключає, що на це могли вплинути серйозні стреси та переохолодження, які вона пережила останнім часом.

Після того як Майорова вперше публічно заговорила про свій стан, вона отримала велику кількість тривожних повідомлень від підписників. Через неоднозначне трактування її слів співачка була змушена видалити частину сториз і додатково пояснити ситуацію. Вона підкреслила, що жодного онкологічного діагнозу їй не ставили, а життя та робочий графік залишаються без змін.

Артистка також наголосила, що біопсію проводили саме для остаточного підтвердження доброякісного характеру утворення, а наступним кроком стане його видалення. Вона закликала не поширювати паніку та не хвилювати її рідних.

Згодом Майорова розкрила передісторію проблеми. Приблизно чотири місяці тому вона перенесла операцію зі зменшення грудей, перед якою проходила повне ультразвукове обстеження. Тоді лікарі зафіксували лише невелику кісту, що не потребувала втручання. Сама операція минула без ускладнень, однак після неї співачка опинилася в умовах інтенсивного графіка та підготовки до концертного туру.

Під час чергового планового огляду медики виявили фіброаденому, яка за короткий період почала активно збільшуватися. За словами артистки, лікарі наразі не можуть дати однозначного пояснення такій динаміці.

Станіслав Кармазін

УНН Lite
Музикант
Соціальна мережа
Блогери