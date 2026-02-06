MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю

Українська співачка та інфлюенсерка MAYOROVA (Даша Майорова) поділилася особистою історією, яка останнім часом стала для неї серйозним випробуванням. Артистка розповіла, що під час медичних обстежень лікарі виявили у неї новоутворення в грудях, яке почало швидко збільшуватися. Про це повідомляє УНН з посиланням на Instagram виконавиці.

За словами Майорової, тривалий час вона не наважувалася говорити про проблему відкрито. Ще кілька місяців тому результати обстежень не свідчили про жодні критичні зміни, однак згодом ситуація різко змінилася — утворення почало стрімко рости й досягло приблизно двох сантиметрів.

Співачка вже пройшла біопсію, яку назвала складною як фізично, так і психологічно. Попередні висновки лікарів є заспокійливими: новоутворення має доброякісний характер. Водночас медики наполягають на оперативному втручанні через нетипово швидку динаміку росту. Сама артистка не виключає, що на це могли вплинути серйозні стреси та переохолодження, які вона пережила останнім часом.

Після того як Майорова вперше публічно заговорила про свій стан, вона отримала велику кількість тривожних повідомлень від підписників. Через неоднозначне трактування її слів співачка була змушена видалити частину сториз і додатково пояснити ситуацію. Вона підкреслила, що жодного онкологічного діагнозу їй не ставили, а життя та робочий графік залишаються без змін.

Артистка також наголосила, що біопсію проводили саме для остаточного підтвердження доброякісного характеру утворення, а наступним кроком стане його видалення. Вона закликала не поширювати паніку та не хвилювати її рідних.

Згодом Майорова розкрила передісторію проблеми. Приблизно чотири місяці тому вона перенесла операцію зі зменшення грудей, перед якою проходила повне ультразвукове обстеження. Тоді лікарі зафіксували лише невелику кісту, що не потребувала втручання. Сама операція минула без ускладнень, однак після неї співачка опинилася в умовах інтенсивного графіка та підготовки до концертного туру.

Під час чергового планового огляду медики виявили фіброаденому, яка за короткий період почала активно збільшуватися. За словами артистки, лікарі наразі не можуть дати однозначного пояснення такій динаміці.