Україну накриє хуртовина та ожеледиця, оголошено І рівень небезпечності: прогноз погоди на 29 грудня
Київ • УНН
У понеділок, 29 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода з ожеледицею та хуртовиною, оголошено І рівень небезпечності. Температура вночі становитиме 1-6°С морозу, вдень від 4°С морозу до 1°С тепла.
У понеділок, 29 грудня, в Україні очікується хмарна погода, з ожеледицею і хуртовиною. Також очікується І рівень небезпечності, жовтий, повідомляє УНН з посиланням на Укргідрометцентр.
Деталі
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі очікується від 1 до 6°С морозу, в Карпатах до 9°С морозу; вдень від 4°С морозу до 1°С тепла, на крайньому півдні 1-4°С тепла.
Синоптики попереджають: дані умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо
У неділю, 28 грудня, через негоду 346 населених пунктів у Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Волинській та Івано-Франківській областях залишилися без електропостачання.
Рятувальники Івано-Франківщини через негоду 28 грудня відбуксирували понад 10 авто та автобус.