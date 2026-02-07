"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды

6 февраля в итальянском Милане отгремела церемония открытия Олимпийских игр-2026. По случаю этого события УНН взял эксклюзивный комментарий у отца и тренера украинского скелетониста и знаменосца сборной Владислава Гераскевича.

Детали

Прежде всего мы спросили у господина Михаила о его впечатлениях от церемонии.

Как это было: магически и помпезно, как показали нам на телеэкранах, или все-таки имел место быть определенный хаос?

Знаете, честно говоря, не передать словами то, как украинскую делегацию поддерживали. Именно это мы ощутили на себе во время этой церемонии. В частности, люди выкрикивали слова поддержки в адрес нашей страны, у членов делегации просили дать им хоть что-то, что имеет украинскую символику, поэтому наши флажки сразу разобрали. В Милане удалось создать эту атмосферу, ведь, например, когда мы были на церемонии открытия Игр в Корее, мы не видели людей, мы не слышали их эмоций. Здесь было все по-другому.

В Кортино мы шли среди людей, они жали нам руки, мы их обнимали. Мы подходили к ним, и они тянули руки к нам. Благодарили нас. Не проходило 3-4 секунд, чтобы к нам никто не выкрикнул "Слава Украине". Люди осознают, что Украина сегодня стоит не только на защите самой себя, но и на защите всей Европы. Когда мы закончили этот проход, и я посмотрел на команду, то было видно, как каждый из нас был будто в каком-то трансе, потому что эта энергетика поддержки была фантастической и чрезвычайно искренней.

Что вы чувствовали, когда видели своего сына во главе делегации, когда он нес флаг?

Конечно, я чувствовал радость. Однако стоит отметить, что он заслужил эту почетную и ответственную миссию. Владислав очень много делает. Много тренируется, а также несет не только спортивную миссию, но и национальную, так сказать. Мы постоянно говорим о сложной ситуации, о войне, в которой сейчас находится Украина.

Вы видели, как он нес флаг. Одной рукой, и показал жест, символизирующий трезубец. Что я как отец могу чувствовать? Я думаю, что то, что Владислав сейчас имеет, он заслужил своей стойкостью и упорным трудом.

В Милане отгремела церемония открытия Зимних Олимпийских игр-2026

Пронесение флага на церемонии открытия - это больше об ответственности, или все же о гордости?

Для нас это прежде всего радость. Посмотрите, наша страна сейчас в чрезвычайно тяжелом положении, враг не дает спокойно жить, но несмотря на это мы показываем, что у нас есть спорт, и мы на нынешней олимпиаде представлены 46-ю спортсменами. Это довольно хороший показатель.

Что будет для вас на этой Олимпиаде базовым минимумом, и в целом, какие амбиции?

Мы не хотим загадывать, но на каждые соревнования мы выходим с желанием победить. Это покажет время, но в техническом плане мы готовы вроде неплохо, однако нет сегодня у Украины возможностей быть в техническом плане на равных с большими, богатыми командами, у которых бюджеты измеряются миллионами долларов или евро и технические возможности почти не ограничены, потому что есть любое нужное количество аэродинамических туннелей для испытаний, есть в доступе любые материалы, суперсовременные технологии.

Кстати, технологии касаются не только постройки саней или полозьев и даже изготовления шлемов, которые соответствуют всем правилам, но имеют лучшие аэродинамические характеристики и являются сертифицированными. Однако, на сегодняшний день мы демонстрируем, что находимся в топ-10 в мире.

Сегодня олимпийский сезон показывает, что иногда отрывы от бронзовой медали и до 8-го места могут определяться не десятыми, а даже сотыми долями секунды. Сегодня на мужской гонке минимум 15 человек претендуют на 3 медали. Все может быть, но, конечно, хотим быть первыми, и Украина вся ждет, а там как Бог даст.

Напомним

Международный олимпийский комитет официально утвердил имена знаменосцев Украины на открытии XXV зимних Олимпийских игр Милан-Кортина 2026. Честь нести флаг получили скелетонист Владислав Гераскевич и шорт-трекистка Елизавета Сидорко.

Сборная Украины приняла участие в параде на церемонии открытия Олимпийских игр