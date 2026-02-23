$43.270.01
Импорт газа и электроэнергии обеспечен - Свириденко обновила данные после угроз Венгрии и Словакии

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о стабильном импорте газа и электроэнергии. Правительство привлекает все ресурсы и оказывает адресную помощь населению.

Импорт газа и электроэнергии обеспечен - Свириденко обновила данные после угроз Венгрии и Словакии

Стабильный импорт газа и электроэнергии обеспечен, сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко по итогам энергетического селектора, пишет УНН.

Приоритет – стабилизация энергоснабжения по всей стране. Ситуация остается сложной. Правительство привлекает все необходимые ресурсы. Кроме внутренних резервов, обеспечивается стабильный импорт газа и электроэнергии

- подчеркнула Свириденко в соцсетях.

Детали

Правительство, по ее словам, также продолжает поддержку людей в период чрезвычайной ситуации в энергетике. "Вместе с государственными компаниями оказываем адресную помощь людям с инвалидностью и одиноким пенсионерам. На этой неделе дополнительные наборы передаем жителям Сумской, Днепропетровской, Черниговской и Херсонской областей, где сохраняется сложная ситуация с энергоснабжением. До конца недели 100 тысяч человек получат пакеты тепла", - указала она.

Параллельно, по данным Премьера, продолжают действовать другие государственные программы поддержки для людей и бизнеса.

Напомним

На прошлой неделе Венгрия и Словакия пригрозили прекращением поставок электроэнергии и газа из-за непоставки нефти по трубопроводу "Дружба".

Впоследствии Венгрия заявила, что не планирует останавливать экспорт электроэнергии в Украину.

Словацкое издание Dennik N 23 февраля сообщило, что "поставки электроэнергии из Словакии в Украину продолжаются".

Юлия Шрамко

