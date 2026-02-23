$43.270.01
Ексклюзив
10:58 • 2736 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
10:23 • 7570 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
10:16 • 9152 перегляди
Генштаб підтвердив ураження у Криму ракетного підрозділу чф рф з "Бастіоном" на озброєнні
07:26 • 21220 перегляди
Каллас не очікує сьогодні прогресу щодо 20-го пакету санкцій ЄС проти рф на тлі заяв Угорщини про блокування
06:24 • 34480 перегляди
Зеленський вважає, що путін вже розпочав Третю світову війну
22 лютого, 19:57 • 36698 перегляди
В ОП натякнули на необхідності обмежити Telegram після теракту у Львові
22 лютого, 19:22 • 57973 перегляди
У Женеві 26 лютого можуть відновитися переговори щодо України - росЗМІ
22 лютого, 14:20 • 51100 перегляди
Україна має мобілізувати ще 250 000 людей, щоб змінити ситуацію на фронті - ЗМІ
Ексклюзив
22 лютого, 13:36 • 50809 перегляди
Коридор затемнень, ретроградний Меркурій і емоційно складний для України: гороскоп на 23 лютого - 1 березня
22 лютого, 09:06 • 47278 перегляди
Теракт у Львові 22 лютого - поліція і СБУ затримали підозрювану у злочиніPhoto
Імпорт газу та електроенергії забезпечується - Свириденко дала оновлення після погроз Угорщини та Словаччини

Київ • УНН

 • 148 перегляди

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про стабільний імпорт газу та електроенергії. Уряд залучає всі ресурси та надає адресну допомогу населенню.

Імпорт газу та електроенергії забезпечується - Свириденко дала оновлення після погроз Угорщини та Словаччини

Стабільний імпорт газу та електроенергії забезпечується, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками енергетичного селектора, пише УНН.

Пріоритет - стабілізація енергопостачання по всій країні. Ситуація залишається складною. Уряд залучає всі необхідні ресурси. Окрім внутрішніх резервів, забезпечується стабільний імпорт газу та електроенергії

- наголосила Свириденко у соцмережах.

Деталі

Уряд, з її слів, також продовжує підтримку людей у період надзвичайної ситуації в енергетиці. "Разом із державними компаніями надаємо адресну допомогу людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Цього тижня додаткові набори передаємо жителям Сумської, Дніпропетровської, Чернігівської та Херсонської областей, де зберігається складна ситуація з енергопостачанням. До кінця тижня 100 тисяч осіб отримають пакунки тепла", - вказала вона.

Паралельно, за даними Прем'єра, продовжують діяти інші державні програми підтримки для людей і бізнесу.

Нагадаємо

Минулого тижня Угорщина і Словаччина пригрозили припиненням поставок електроенергії та газу через непоставку нафти трубопроводом "Дружба". 

Згодом Угорщина заявила, що не планує зупиняти експорт електроенергії в Україну.

Словацьке видання Dennik N 23 лютого повідомило, що "постачання електроенергії зі Словаччини до України триває".

Юлія Шрамко

