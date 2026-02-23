Імпорт газу та електроенергії забезпечується - Свириденко дала оновлення після погроз Угорщини та Словаччини
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про стабільний імпорт газу та електроенергії. Уряд залучає всі ресурси та надає адресну допомогу населенню.
Стабільний імпорт газу та електроенергії забезпечується, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко за підсумками енергетичного селектора, пише УНН.
Пріоритет - стабілізація енергопостачання по всій країні. Ситуація залишається складною. Уряд залучає всі необхідні ресурси. Окрім внутрішніх резервів, забезпечується стабільний імпорт газу та електроенергії
Деталі
Уряд, з її слів, також продовжує підтримку людей у період надзвичайної ситуації в енергетиці. "Разом із державними компаніями надаємо адресну допомогу людям з інвалідністю та одиноким пенсіонерам. Цього тижня додаткові набори передаємо жителям Сумської, Дніпропетровської, Чернігівської та Херсонської областей, де зберігається складна ситуація з енергопостачанням. До кінця тижня 100 тисяч осіб отримають пакунки тепла", - вказала вона.
Паралельно, за даними Прем'єра, продовжують діяти інші державні програми підтримки для людей і бізнесу.
Нагадаємо
Минулого тижня Угорщина і Словаччина пригрозили припиненням поставок електроенергії та газу через непоставку нафти трубопроводом "Дружба".
Згодом Угорщина заявила, що не планує зупиняти експорт електроенергії в Україну.
Словацьке видання Dennik N 23 лютого повідомило, що "постачання електроенергії зі Словаччини до України триває".