Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты

Шквал эмоций и возмущений вызвал законопроект №14394, зарегистрированный 22 января 2026 года. Он предлагал в новом Гражданском кодексе разрешить суду в исключительных случаях предоставлять право на брак с 14 лет, если несовершеннолетняя беременна или уже родила ребенка. Однако Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил: после дискуссий поправку из законопроекта изъяли.

В то же время были и сторонники таких изменений, хотя их было и меньше. УНН спросил юристов, что говорит закон о браках в 14 лет, а врачей - готова ли девушка в таком возрасте к беременности и родам, как физически, так и психологически. Проанализировали и международную практику.

Зачем нужны были такие изменения: позиция законотворцев

Авторы законопроекта - Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Николай Стефанчук, Иван Калаур, Владимир Ватрас - в пояснительной записке отмечают, что обновление Гражданского кодекса должно сформировать современный и согласованный отчет частного права, который лучше соответствует практическим потребностям граждан и бизнеса и обеспечивает единство правового регулирования.

Отдельно они акцентируют внимание на блоке семейного права и называют подход детоцентричным, то есть таким, в котором ключевым ориентиром являются интересы ребенка. В качестве конкретных инструментов они, в частности, приводят требование оперативно рассматривать вопросы, связанные с детьми, а также право ребенка с 14 лет непосредственно обращаться в суд для защиты своих прав и интересов.

На этом фоне норма о возможности брака с 14 лет выглядит спорной, однако инициаторы объясняют ее той же логикой защиты несовершеннолетних: по их мнению, это не разрешение детских браков, а исключительный механизм для случаев, когда брак объективно соответствует наилучшим интересам несовершеннолетней матери и ее ребенка.

Брак в 14 лет не стал бы нормой: юристы объяснили, что на самом деле должен был изменить законопроект

Юристы, комментировавшие проект закона, отмечают, что предложенная редакция не меняла базовую возрастную норму - 18 лет. Норма о возможности брака с 16 лет (а в исключительном случае - с 14) подается как реализация принципа наилучших интересов ребенка через судебное решение, а не прямая разрешительная норма.

Адвокат, соучредитель и управляющий партнер "APRÁVOX" Иван Захарчук в эксклюзивном комментарии УНН объясняет:

В случае принятия этого Кодекса, суд смог бы решать вопрос о предоставлении права на брак лицу, достигшему 14 лет, только при наличии беременности или рождения ребенка - говорит он.

В то же время, по словам юриста, осталась бы правовая неопределенность. Ведь из формулировки ч. 2 ст. 1478 следует, что специальное основание в возрасте 14 лет прямо связано именно с беременностью женщины или рождением ею ребенка.

Поэтому непонятно, может ли лицо мужского пола в возрасте от 14 до 16 лет получить право на брак по решению суда, поскольку соответствующая норма не предусматривала для него отдельного основания, а формулировка фактически привязана к биологическому состоянию женщины. Это создает риск различного толкования и потенциальной дискриминационной лазейки, которая требует законодательного уточнения - убежден Захарчук.

В то же время украинский юрист и адвокат, специализирующийся на семейном и гражданском праве, Игорь Тетеря придерживается мнения, что критика проекта нового ГК основывается на том, что:

Все сразу сфокусировались на худшем сценарии: "девушка 14 лет родила от совершеннолетнего" и начали критиковать - говорит он.

Но, как объясняет адвокат, существует целый ряд нюансов.

Во-первых, согласно этой норме, 14-летним может быть и парень, от которого родила совершеннолетняя женщина.

Во-вторых, на практике норма будет касаться обоих несовершеннолетних.

Разве не лучше, чтобы они, если так случилось, создали семью и воспитывали ребенка вместе, проживая со своими родителями, например, и получая от них помощь? - говорит юрист.

Отдельно Игорь Тетеря акцентирует на том, что заявление о разрешении на брак может подать только несовершеннолетнее лицо. Мужчина или женщина, старше 18-летнего возраста, не будут иметь такого юридического права

В конце концов, как подытоживает адвокат, действующий Семейный кодекс имеет почти аналогичную норму, только возраст там ограничивается 16 годами. А с 2003 по 2012 вообще действовала норма, где возраст был такой, как в предложенной редакции - 14 лет и даже без условия о беременности или рождении ребенка.

Легализация исключений или "опускание планки": почему общество разделилось из-за ранних браков

Предложенные изменения в Гражданский кодекс спровоцировали активную общественную дискуссию. По сути, речь идет о том, чтобы в отдельных ситуациях разрешить очень ранние браки, а это затрагивает и права ребенка, и то, как общество в целом воспринимает сам институт брака.

Сторонники инициативы говорят, что она решит практические вопросы. Например, если девушка 14-15 лет беременна и сознательно хочет официально оформить отношения с отцом ребенка, судебное разрешение на брак предоставит ей статус жены, а ребенку - юридически закрепленных родителей. Это, по их мнению, упростит доступ к социальным гарантиям, алиментам, установлению происхождения ребенка и другим процедурам.

Оппоненты же предостерегают, что таким шагом государство фактически снижает порог брачного возраста и рискует сместить общественную норму: то, что задумано, как исключение, со временем может начать восприниматься как приемлемая практика.

В соцсетях идею уже резко критикуют: ее называют "возвращением в Средневековье", сравнивают со странами, где практикуются детские браки, в частности с Афганистаном, и даже заявляют, что такие изменения якобы ведут к легализации педофилии.

Такая реакция показывает главный страх критиков: что брак перестанет ассоциироваться с совершеннолетием и зрелостью, а ранние союзы начнут восприниматься не как однозначно неприемлемые, а как один из вариантов.

Брак до 18: риск насилия, потеря образования и ловушка зависимости для девушек

Главная тревога общества - защита прав несовершеннолетних, которые потенциально могут оказаться в браке.

Международное правозащитное сообщество единодушно в том, что детские браки (где хотя бы одному человеку меньше 18) являются нарушением прав человека и прав детей. Девушки, выданные замуж в раннем возрасте, особенно уязвимы к домашнему насилию и сексуальной эксплуатации, ведь находятся в неравном положении со взрослым мужчиной.

А ранние беременности несут угрозу здоровью: медицински доказано, что организм подростка (14–15 лет) не готов к вынашиванию и родам, из-за чего юные матери чаще сталкиваются с осложнениями.

Подробнее об этом говорит ведущий аналитик ЕАЦ "Медицинский конструктор" Владислав Смирнов. По его мнению, ранние (подростковые) беременности, которые хотели законодательно сделать основанием для заключения брака, превратились бы для Украины не в "демографическое чудо", а в "конвейер инвалидности и смерти".

В 13–14 лет организм девушки находится в фазе активного роста. Она сама еще ребенок, которому нужны ресурсы для формирования. Беременность в этот период — это паразитарная нагрузка (в сугубо биологическом смысле), которая конкурирует с ростом матери - объясняет Смирнов.

К тому же, юные матери рискуют попасть в целый ряд опасных для жизни и здоровья состояний:

после родов девушка может стать инвалидом, который не контролирует процесс опорожнения;

девушки до 15 лет имеют значительно более высокий риск критического повышения давления, что ведет к судорогам, инсультам и смерти;

плод может родиться нежизнеспособным из-за низкого веса и сопутствующих патологий;

ребенок юной матери может иметь умственные отклонения.

Кроме того, могла значительно вырасти смертность новорожденных.

Это закон природы: незрелый организм не может дать качественное потомство. Вместо возрождения нации мы получим поколение с ослабленным здоровьем, которое воспитывают дети, сами не окончившие школу. Это путь к деградации генофонда, а не его спасению - резюмирует аналитик.

Смирнов также объясняет: развитие префронтальной коры (отвечающей за контроль импульсов, планирование и оценку последствий) завершается значительно позже, к 21–25 годам, поэтому подростки 13-14 лет хуже способны прогнозировать последствия решений. Поэтому, когда взрослый мужчина склоняет 14-летнюю к браку, это не является полноценным согласием, потому что подросток физиологически и когнитивно уязвим и не может в полном объеме оценить будущие риски.

На рисках для несформированной подростковой психики акцентирует в разговоре с УНН и психолог-консультант, автор книг, член НПА Ирина Гармаш.

По ее словам, ключевая проблема ранних браков не только социальная, но и психофизиологическая: подросток еще не имеет сформированных механизмов самоконтроля и прогнозирования последствий.

У подростков префронтальная кора, которая отвечает за планирование, за контроль эмоций, за осознание поступков, их последствий, она еще не доразвита… Это особенности развития - подчеркнула специалист.

Гармаш также обратила внимание на повышенную импульсивность и склонность к риску в подростковом возрасте.

Импульсивность у подростков, эмоциональная лабильность. Может быть рискованное поведение. То есть в какой может быть брак, и могут ли подобные родители дать что-то новому ребенку, когда они сами еще дети - сказала она.

Отдельно психолог ставит под сомнение практическую логику брака как механизма защиты, если речь идет о несовершеннолетних родителях, не имеющих ресурсов для самостоятельной жизни.

Молодая семья, которая финансово несостоятельна… они не могут сами себя содержать. И этого ребенка. И тогда встает вопрос, зачем этот брак - подчеркнула она.

Еще один блок рисков — ментальное здоровье и гормональные факторы, которые могут усиливать стресс в случае подростковой беременности.

У подростков и так гормональная буря, пубертат. А тут она (молодая мама - ред.) должна еще заниматься этим ребенком. А школа? Это же дети, которые в школу ходят - отметила психолог.

Она также упомянула о возможности тяжелых послеродовых состояний.

Послеродовая депрессия и так может быть. Это гормоны. У подростков и так гормональная буря - заявила специалист.

В продолжение разговора специалист акцентировала на кризисе идентичности, который типичен для подростков и может обостряться из-за ранних сексуальных отношений и беременности.

Также Гармаш упомянула, что в отдельных этнокультурных группах ранние браки существуют как традиция де-факто, однако, по ее словам, это не может быть аргументом для изменения правил для всех.

Есть традиция. Они (ромы - ред.) там (рано - ред.) женятся. Однако мы же не можем только ради них соглашаться на эту норму. У нас речь идет о наших детях - объяснила психолог.

Выходом из ситуации психолог называет не узаконивание последствий раннего секса, а профилактику подростковых беременностей через системное образование.

Нам нужно, чтобы у нас была общенациональная программа полового воспитания. Если бы вот это ввести в программу школьную как обязательный урок этики, психологии семейной жизни, школу супружеской жизни - предложила она.

Также собеседница УНН призывает критически относиться к риторике, которая нормализует ранние беременности под прикрытием поддержки. Она привела пример информационных кампаний в рф.

В россии начали такую акцию "зай, рожай", государство поддержит. Давайте мы не будем копировать то, что у них там - "бабы еще нарожают" - сказала Ирина Гармаш.

Психолог считает, что государственная политика должна фокусироваться не на количестве новосозданных семей, а на качестве защиты детства.

То есть нам не количество, а качество уже нужно, чтобы у нас было потом счастливое, здоровое общество - резюмировала она.

Кроме того, раннее замужество почти неизбежно приводит к прекращению образования для ребенка-женщины: по данным ЮНЕСКО, брак, заключенный до 18 лет, значительно уменьшает вероятность продолжать обучение. Таким образом, несовершеннолетняя жена теряет возможности развития, профессиональной реализации и экономической независимости, что влияет и на ее дальнейшую жизнь, и на благополучие ее детей.

Именно поэтому ЮНЕСКО классифицирует браки, заключенные до достижения 18 лет, как форму принудительного брака, ведь ребенок объективно не имеет достаточно воли и зрелости для осознанного, свободного выбора супружеской жизни.

В Украине возраст согласия на интимные отношения составляет 16 лет, и любая сексуальная связь с лицом моложе 16-ти является уголовно наказуемым деянием (статья 155 УКУ). Поэтому ситуация, когда 14-летняя девушка беременна, юридически свидетельствует о том, что имело место половое правонарушение - изнасилование по возрасту или растление несовершеннолетней. В нынешних условиях выявление такой ситуации должно было бы автоматически запускать работу следствия и привлечение виновного к ответственности. Вместо этого предоставление возможности заключить брак может переложить акцент с уголовного преследования на узаконивание отношений.

Критики предостерегают: нельзя использовать следствие преступления (беременность ребенка) как основание для избежания наказания, переводя насильника в статус законного мужа. Кроме того, существуют опасения, что обидчики могут давить на семью девушки жениться вместо подавать заявление в полицию, прикрываясь "семейными ценностями".

Как метко отметил один из обозревателей, "беременность в 14 лет — это основание для уголовного производства, а не для свадьбы", и государство должно гарантировать такому ребенку защиту и поддержку (медицинскую помощь, социальные выплаты, взыскание алиментов с отца ребенка даже если он будет сидеть в тюрьме, возможность доучиться), но не свидетельство о браке.

В противном случае существует риск, что норму о раннем браке могли бы использовать для избежания ответственности и общественного осуждения сексуального насилия над детьми.

