Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты

$43.140.03
50.900.14
ukenru
14:54 • 92 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против РФ
Эксклюзив
14:41 • 1034 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
12:09 • 5366 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
11:00 • 16594 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
09:41 • 15003 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 18073 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 58905 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 52564 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 40898 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 52777 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.1м/с
74%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В россии заявили о "покушении" на генерал-лейтенанта минобороны рф алексеева6 февраля, 07:45 • 4050 просмотра
Переговоры в Абу-Даби: Украина и россия обменялись пленными, но не достигли прогресса по Донбассу - WSJ6 февраля, 08:45 • 7048 просмотра
Блокировка Starlink для россиян замедлит удары по логистике Украины - ISW09:36 • 13318 просмотра
Оккупанты заводят тяжелую технику в центр Мирнограда, бои продолжаются - ДШВVideo10:22 • 5016 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 12649 просмотра
публикации
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
14:41 • 1034 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto11:15 • 12848 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
11:00 • 16594 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 30051 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 58905 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Эмманюэль Макрон
Эммануэль Бонн
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 18082 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 20971 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 30302 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 33526 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 70995 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Старлинк
Дипломатка
Социальная сеть

Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Законопроект №14394, разрешавший брак с 14 лет при определенных условиях, отозван после общественных дискуссий. Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подтвердил изъятие поправки.

Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалисты

Шквал эмоций и возмущений вызвал законопроект №14394, зарегистрированный 22 января 2026 года. Он предлагал в новом Гражданском кодексе разрешить суду в исключительных случаях предоставлять право на брак с 14 лет, если несовершеннолетняя беременна или уже родила ребенка. Однако Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил: после дискуссий поправку из законопроекта изъяли.

В то же время были и сторонники таких изменений, хотя их было и меньше. УНН спросил юристов, что говорит закон о браках в 14 лет, а врачей - готова ли девушка в таком возрасте к беременности и родам, как физически, так и психологически. Проанализировали и международную практику.

Зачем нужны были такие изменения: позиция законотворцев

Авторы законопроекта - Руслан Стефанчук, Александр Корниенко, Николай Стефанчук, Иван Калаур, Владимир Ватрас - в пояснительной записке отмечают, что обновление Гражданского кодекса должно сформировать современный и согласованный отчет частного права, который лучше соответствует практическим потребностям граждан и бизнеса и обеспечивает единство правового регулирования.

Отдельно они акцентируют внимание на блоке семейного права и называют подход детоцентричным, то есть таким, в котором ключевым ориентиром являются интересы ребенка. В качестве конкретных инструментов они, в частности, приводят требование оперативно рассматривать вопросы, связанные с детьми, а также право ребенка с 14 лет непосредственно обращаться в суд для защиты своих прав и интересов.

На этом фоне норма о возможности брака с 14 лет выглядит спорной, однако инициаторы объясняют ее той же логикой защиты несовершеннолетних: по их мнению, это не разрешение детских браков, а исключительный механизм для случаев, когда брак объективно соответствует наилучшим интересам несовершеннолетней матери и ее ребенка.

Брак в 14 лет не стал бы нормой: юристы объяснили, что на самом деле должен был изменить законопроект

Юристы, комментировавшие проект закона, отмечают, что предложенная редакция не меняла базовую возрастную норму - 18 лет. Норма о возможности брака с 16 лет (а в исключительном случае - с 14) подается как реализация принципа наилучших интересов ребенка через судебное решение, а не прямая разрешительная норма.

Адвокат, соучредитель и управляющий партнер "APRÁVOX" Иван Захарчук в эксклюзивном комментарии УНН объясняет:

В случае принятия этого Кодекса, суд смог бы решать вопрос о предоставлении права на брак лицу, достигшему 14 лет, только при наличии беременности или рождения ребенка

- говорит он.

В то же время, по словам юриста, осталась бы правовая неопределенность. Ведь из формулировки ч. 2 ст. 1478 следует, что специальное основание в возрасте 14 лет прямо связано именно с беременностью женщины или рождением ею ребенка.

Поэтому непонятно, может ли лицо мужского пола в возрасте от 14 до 16 лет получить право на брак по решению суда, поскольку соответствующая норма не предусматривала для него отдельного основания, а формулировка фактически привязана к биологическому состоянию женщины. Это создает риск различного толкования и потенциальной дискриминационной лазейки, которая требует законодательного уточнения

- убежден Захарчук.

В то же время украинский юрист и адвокат, специализирующийся на семейном и гражданском праве, Игорь Тетеря придерживается мнения, что критика проекта нового ГК основывается на том, что:

Все сразу сфокусировались на худшем сценарии: "девушка 14 лет родила от совершеннолетнего" и начали критиковать

- говорит он.

Но, как объясняет адвокат, существует целый ряд нюансов.

Во-первых, согласно этой норме, 14-летним может быть и парень, от которого родила совершеннолетняя женщина.

Во-вторых, на практике норма будет касаться обоих несовершеннолетних.

Разве не лучше, чтобы они, если так случилось, создали семью и воспитывали ребенка вместе, проживая со своими родителями, например, и получая от них помощь?

- говорит юрист.

Отдельно Игорь Тетеря акцентирует на том, что заявление о разрешении на брак может подать только несовершеннолетнее лицо. Мужчина или женщина, старше 18-летнего возраста, не будут иметь такого юридического права

В конце концов, как подытоживает адвокат, действующий Семейный кодекс имеет почти аналогичную норму, только возраст там ограничивается 16 годами. А с 2003 по 2012 вообще действовала норма, где возраст был такой, как в предложенной редакции - 14 лет и даже без условия о беременности или рождении ребенка.

Легализация исключений или "опускание планки": почему общество разделилось из-за ранних браков

Предложенные изменения в Гражданский кодекс спровоцировали активную общественную дискуссию. По сути, речь идет о том, чтобы в отдельных ситуациях разрешить очень ранние браки, а это затрагивает и права ребенка, и то, как общество в целом воспринимает сам институт брака.

Сторонники инициативы говорят, что она решит практические вопросы. Например, если девушка 14-15 лет беременна и сознательно хочет официально оформить отношения с отцом ребенка, судебное разрешение на брак предоставит ей статус жены, а ребенку - юридически закрепленных родителей. Это, по их мнению, упростит доступ к социальным гарантиям, алиментам, установлению происхождения ребенка и другим процедурам.

Оппоненты же предостерегают, что таким шагом государство фактически снижает порог брачного возраста и рискует сместить общественную норму: то, что задумано, как исключение, со временем может начать восприниматься как приемлемая практика.

В соцсетях идею уже резко критикуют: ее называют "возвращением в Средневековье", сравнивают со странами, где практикуются детские браки, в частности с Афганистаном, и даже заявляют, что такие изменения якобы ведут к легализации педофилии.

Такая реакция показывает главный страх критиков: что брак перестанет ассоциироваться с совершеннолетием и зрелостью, а ранние союзы начнут восприниматься не как однозначно неприемлемые, а как один из вариантов.

Брак до 18: риск насилия, потеря образования и ловушка зависимости для девушек

Главная тревога общества - защита прав несовершеннолетних, которые потенциально могут оказаться в браке.

Международное правозащитное сообщество единодушно в том, что детские браки (где хотя бы одному человеку меньше 18) являются нарушением прав человека и прав детей. Девушки, выданные замуж в раннем возрасте, особенно уязвимы к домашнему насилию и сексуальной эксплуатации, ведь находятся в неравном положении со взрослым мужчиной.

А ранние беременности несут угрозу здоровью: медицински доказано, что организм подростка (14–15 лет) не готов к вынашиванию и родам, из-за чего юные матери чаще сталкиваются с осложнениями.

Подробнее об этом говорит ведущий аналитик ЕАЦ "Медицинский конструктор" Владислав Смирнов. По его мнению, ранние (подростковые) беременности, которые хотели законодательно сделать основанием для заключения брака, превратились бы для Украины не в "демографическое чудо", а в "конвейер инвалидности и смерти".

В 13–14 лет организм девушки находится в фазе активного роста. Она сама еще ребенок, которому нужны ресурсы для формирования. Беременность в этот период — это паразитарная нагрузка (в сугубо биологическом смысле), которая конкурирует с ростом матери

- объясняет Смирнов. 

К тому же, юные матери рискуют попасть в целый ряд опасных для жизни и здоровья состояний:

  • после родов девушка может стать инвалидом, который не контролирует процесс опорожнения;
    • девушки до 15 лет имеют значительно более высокий риск критического повышения давления, что ведет к судорогам, инсультам и смерти;
      • плод может родиться нежизнеспособным из-за низкого веса и сопутствующих патологий;
        • ребенок юной матери может иметь умственные отклонения.

          Кроме того, могла значительно вырасти смертность новорожденных.

          Это закон природы: незрелый организм не может дать качественное потомство. Вместо возрождения нации мы получим поколение с ослабленным здоровьем, которое воспитывают дети, сами не окончившие школу. Это путь к деградации генофонда, а не его спасению

          - резюмирует аналитик.

          Смирнов также объясняет: развитие префронтальной коры (отвечающей за контроль импульсов, планирование и оценку последствий) завершается значительно позже, к 21–25 годам, поэтому подростки 13-14 лет хуже способны прогнозировать последствия решений. Поэтому, когда взрослый мужчина склоняет 14-летнюю к браку, это не является полноценным согласием, потому что подросток физиологически и когнитивно уязвим и не может в полном объеме оценить будущие риски.

          На рисках для несформированной подростковой психики акцентирует в разговоре с УНН и психолог-консультант, автор книг, член НПА Ирина Гармаш.

          По ее словам, ключевая проблема ранних браков не только социальная, но и психофизиологическая: подросток еще не имеет сформированных механизмов самоконтроля и прогнозирования последствий.

          У подростков префронтальная кора, которая отвечает за планирование, за контроль эмоций, за осознание поступков, их последствий, она еще не доразвита… Это особенности развития

          - подчеркнула специалист.

          Гармаш также обратила внимание на повышенную импульсивность и склонность к риску в подростковом возрасте. 

          Импульсивность у подростков, эмоциональная лабильность. Может быть рискованное поведение. То есть в какой может быть брак, и могут ли подобные родители дать что-то новому ребенку, когда они сами еще дети

           - сказала она.

          Отдельно психолог ставит под сомнение практическую логику брака как механизма защиты, если речь идет о несовершеннолетних родителях, не имеющих ресурсов для самостоятельной жизни.

          Молодая семья, которая финансово несостоятельна… они не могут сами себя содержать. И этого ребенка. И тогда встает вопрос, зачем этот брак

          - подчеркнула она.

          Еще один блок рисков — ментальное здоровье и гормональные факторы, которые могут усиливать стресс в случае подростковой беременности. 

          У подростков и так гормональная буря, пубертат. А тут она (молодая мама - ред.) должна еще заниматься этим ребенком. А школа? Это же дети, которые в школу ходят

           - отметила психолог.

          Она также упомянула о возможности тяжелых послеродовых состояний.

          Послеродовая депрессия и так может быть. Это гормоны. У подростков и так гормональная буря

           - заявила специалист.

          В продолжение разговора специалист акцентировала на кризисе идентичности, который типичен для подростков и может обостряться из-за ранних сексуальных отношений и беременности.

          Также Гармаш упомянула, что в отдельных этнокультурных группах ранние браки существуют как традиция де-факто, однако, по ее словам, это не может быть аргументом для изменения правил для всех.

          Есть традиция. Они (ромы - ред.) там (рано - ред.) женятся. Однако мы же не можем только ради них соглашаться на эту норму. У нас речь идет о наших детях

          - объяснила психолог.

          Выходом из ситуации психолог называет не узаконивание последствий раннего секса, а профилактику подростковых беременностей через системное образование.

          Нам нужно, чтобы у нас была общенациональная программа полового воспитания. Если бы вот это ввести в программу школьную как обязательный урок этики, психологии семейной жизни, школу супружеской жизни

          - предложила она.

          Также собеседница УНН призывает критически относиться к риторике, которая нормализует ранние беременности под прикрытием поддержки. Она привела пример информационных кампаний в рф.

          В россии начали такую акцию "зай, рожай", государство поддержит. Давайте мы не будем копировать то, что у них там - "бабы еще нарожают"

          - сказала Ирина Гармаш.

          Психолог считает, что государственная политика должна фокусироваться не на количестве новосозданных семей, а на качестве защиты детства.

          То есть нам не количество, а качество уже нужно, чтобы у нас было потом счастливое, здоровое общество

          - резюмировала она.

          Кроме того, раннее замужество почти неизбежно приводит к прекращению образования для ребенка-женщины: по данным ЮНЕСКО, брак, заключенный до 18 лет, значительно уменьшает вероятность продолжать обучение. Таким образом, несовершеннолетняя жена теряет возможности развития, профессиональной реализации и экономической независимости, что влияет и на ее дальнейшую жизнь, и на благополучие ее детей. 

          Именно поэтому ЮНЕСКО классифицирует браки, заключенные до достижения 18 лет, как форму принудительного брака, ведь ребенок объективно не имеет достаточно воли и зрелости для осознанного, свободного выбора супружеской жизни.

          В Украине возраст согласия на интимные отношения составляет 16 лет, и любая сексуальная связь с лицом моложе 16-ти является уголовно наказуемым деянием (статья 155 УКУ). Поэтому ситуация, когда 14-летняя девушка беременна, юридически свидетельствует о том, что имело место половое правонарушение - изнасилование по возрасту или растление несовершеннолетней. В нынешних условиях выявление такой ситуации должно было бы автоматически запускать работу следствия и привлечение виновного к ответственности. Вместо этого предоставление возможности заключить брак может переложить акцент с уголовного преследования на узаконивание отношений. 

          Критики предостерегают: нельзя использовать следствие преступления (беременность ребенка) как основание для избежания наказания, переводя насильника в статус законного мужа. Кроме того, существуют опасения, что обидчики могут давить на семью девушки жениться вместо подавать заявление в полицию, прикрываясь "семейными ценностями".

          Как метко отметил один из обозревателей, "беременность в 14 лет — это основание для уголовного производства, а не для свадьбы", и государство должно гарантировать такому ребенку защиту и поддержку (медицинскую помощь, социальные выплаты, взыскание алиментов с отца ребенка даже если он будет сидеть в тюрьме, возможность доучиться), но не свидетельство о браке.

          В противном случае существует риск, что норму о раннем браке могли бы использовать для избежания ответственности и общественного осуждения сексуального насилия над детьми.

          "Да" можно сказать онлайн: как можно вступить в брак в День влюбленных30.01.2026, 15:21 • 2058 просмотров

          Александра Василенко

          ОбществоПолитикапубликации
          российская пропаганда
          Гражданский кодекс Украины
          Брак
          ЮНЕСКО
          Верховная Рада
          Афганистан
          Руслан Стефанчук
          Украина