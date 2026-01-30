"Да" можно сказать онлайн: как можно вступить в брак в День влюбленных

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 2912 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 7836 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 11925 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 18176 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 27121 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 33637 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 40230 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 63313 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 47039 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 34486 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5м/с
85%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 15588 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 35990 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 40875 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto08:38 • 28881 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 14914 просмотра
публикации
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 1230 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 68109 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 53994 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 56414 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 116603 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Владимир Кудрицкий
Марко Рубио
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 134 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 5342 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 7538 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 30440 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 30641 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Фильм
Микоян МиГ-29

"Да" можно сказать онлайн: как можно вступить в брак в День влюбленных

Киев • УНН

 • 160 просмотра

14 февраля, в субботу, онлайн-регистрация брака будет доступна, несмотря на выходной день. Министерство юстиции открыло слоты для более чем 300 пар, желающих пожениться онлайн.

"Да" можно сказать онлайн: как можно вступить в брак в День влюбленных
Фото: Министерство юстиции Украины

В этом году 14 февраля выпадает на субботу, день, когда онлайн-регистрация брака обычно не проводится. В то же время право на создание семьи не зависит от календаря, поэтому в День влюбленных гражданам открывают возможность онлайн-регистрации брака, передает УНН.

Подробности

Как сообщили в Министерстве юстиции Украины, в этот день все цифровые офисы ГРАГС будут работать в штатном режиме, чтобы обеспечить проведение онлайн-церемоний. На эту дату открыли слоты для бронирования онлайн-регистрации брака для более чем 300 пар, которые планируют выбрать символический день, чтобы сказать друг другу "да".

Воспользоваться услугой можно через приложение "Дія". Для этого необходимо зайти в приложение, выбрать дату и доступное время, подать заявление и получить подтверждение на проведение онлайн-церемонии. После подтверждения пара сможет пройти церемонию дистанционно в определенное время.

Отдельно в профильном министерстве отметили возможности для военнослужащих. Для них в приложении "Армия+" доступна приоритетная онлайн-регистрация брака, которая предусматривает быстрое бронирование даты и времени проведения церемонии. Такой подход должен упростить доступ к услуге для военных с учетом службы и ограниченных возможностей планировать личные события заранее.

В Министерстве юстиции также отметили, что последовательно работают над тем, чтобы государственная регистрация актов гражданского состояния была доступной, удобной и непрерывной для граждан. В частности, речь идет о расширении возможностей получения услуг в выходные дни и в символические даты, когда спрос на регистрацию брака традиционно возрастает.

Дополнительно

Работа отделов государственной регистрации актов гражданского состояния в офлайн-формате 14 февраля будет осуществляться в обычном режиме, поэтому желающие могут выбрать как онлайн-церемонию, так и личное посещение ГРАГС.

Напомним

Аэроразведчик бригады "Хищник" по имени Валерий, выполняющий боевые задачи в Константиновке, женился на своей возлюбленной Татьяне через приложение "Дія". Пара зарегистрировала брак 9 января, несмотря на расстояние и войну.

Александра Василенко

Общество
Война в Украине
Брак
Министерство юстиции Украины
Украина
Константиновка