"Да" можно сказать онлайн: как можно вступить в брак в День влюбленных

Фото: Министерство юстиции Украины

В этом году 14 февраля выпадает на субботу, день, когда онлайн-регистрация брака обычно не проводится. В то же время право на создание семьи не зависит от календаря, поэтому в День влюбленных гражданам открывают возможность онлайн-регистрации брака, передает УНН.

Подробности

Как сообщили в Министерстве юстиции Украины, в этот день все цифровые офисы ГРАГС будут работать в штатном режиме, чтобы обеспечить проведение онлайн-церемоний. На эту дату открыли слоты для бронирования онлайн-регистрации брака для более чем 300 пар, которые планируют выбрать символический день, чтобы сказать друг другу "да".

Воспользоваться услугой можно через приложение "Дія". Для этого необходимо зайти в приложение, выбрать дату и доступное время, подать заявление и получить подтверждение на проведение онлайн-церемонии. После подтверждения пара сможет пройти церемонию дистанционно в определенное время.

Отдельно в профильном министерстве отметили возможности для военнослужащих. Для них в приложении "Армия+" доступна приоритетная онлайн-регистрация брака, которая предусматривает быстрое бронирование даты и времени проведения церемонии. Такой подход должен упростить доступ к услуге для военных с учетом службы и ограниченных возможностей планировать личные события заранее.

В Министерстве юстиции также отметили, что последовательно работают над тем, чтобы государственная регистрация актов гражданского состояния была доступной, удобной и непрерывной для граждан. В частности, речь идет о расширении возможностей получения услуг в выходные дни и в символические даты, когда спрос на регистрацию брака традиционно возрастает.

Дополнительно

Работа отделов государственной регистрации актов гражданского состояния в офлайн-формате 14 февраля будет осуществляться в обычном режиме, поэтому желающие могут выбрать как онлайн-церемонию, так и личное посещение ГРАГС.

Напомним

Аэроразведчик бригады "Хищник" по имени Валерий, выполняющий боевые задачи в Константиновке, женился на своей возлюбленной Татьяне через приложение "Дія". Пара зарегистрировала брак 9 января, несмотря на расстояние и войну.