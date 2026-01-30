$42.850.08
Ексклюзив
12:21
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тонн
29 січня, 19:28
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
"Так" можна сказати онлайн: як можна взяти шлюб у День закоханих

Київ • УНН

 • 464 перегляди

14 лютого, у суботу, онлайн-реєстрація шлюбу буде доступна, попри вихідний день. Міністерство юстиції відкрило слоти для понад 300 пар, які бажають одружитися онлайн.

"Так" можна сказати онлайн: як можна взяти шлюб у День закоханих
Фото: Міністерство юстиції України

Цього року 14 лютого припадає на суботу, у день, коли онлайн-реєстрація шлюбу зазвичай не проводиться. Водночас право на створення сім’ї не залежить від календаря, тож у День закоханих громадянам відкривають можливість онлайн-реєстрації шлюбу, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Міністерстві юстиції України, у цей день  всі цифрові офіси ДРАЦС працюватимуть у штатному режимі, аби забезпечити проведення онлайн-церемоній. На цю дату відкрили слоти для бронювання онлайн-реєстрації шлюбу для понад 300 пар, які планують обрати символічний день, щоб сказати одне одному "так".

Скористатися послугою можна через застосунок "Дія". Для цього необхідно зайти до застосунку, обрати дату та доступний час, подати заяву та отримати підтвердження на проведення онлайн-церемонії. Після підтвердження пара зможе пройти церемонію дистанційно у визначений час.

Окремо у профільному міністерстві наголосили  на можливостях для військовослужбовців. Для них у застосунку "Армія+" доступна пріоритетна онлайн-реєстрація шлюбу, яка передбачає швидке бронювання дати та часу проведення церемонії. Такий підхід має спростити доступ до послуги для військових з огляду на службу та обмежені можливості планувати особисті події завчасно.

У Міністерстві юстиції також зазначили, що послідовно працюють над тим, аби державна реєстрація актів цивільного стану була доступною, зручною та безперервною для громадян. Зокрема, йдеться про розширення можливостей отримання послуг у вихідні дні та у символічні дати, коли попит на реєстрацію шлюбу традиційно зростає.

Додатково

Робота відділів державної реєстрації актів цивільного стану в офлайн-форматі 14 лютого здійснюватиметься у звичному режимі, тож охочі можуть обрати як онлайн-церемонію, так і особисте відвідування ДРАЦС.

Нагадаємо

Аеророзвідник бригади "Хижак" на ім'я Валерій, що виконує бойові завдання в Костянтинівці, одружився зі своєю коханою Тетяною через застосунок "Дія". Пара зареєструвала шлюб 9 січня, незважаючи на відстань та війну.

Олександра Василенко

