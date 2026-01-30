"Так" можна сказати онлайн: як можна взяти шлюб у День закоханих

Фото: Міністерство юстиції України

Цього року 14 лютого припадає на суботу, у день, коли онлайн-реєстрація шлюбу зазвичай не проводиться. Водночас право на створення сім’ї не залежить від календаря, тож у День закоханих громадянам відкривають можливість онлайн-реєстрації шлюбу, передає УНН.

Деталі

Як повідомили у Міністерстві юстиції України, у цей день всі цифрові офіси ДРАЦС працюватимуть у штатному режимі, аби забезпечити проведення онлайн-церемоній. На цю дату відкрили слоти для бронювання онлайн-реєстрації шлюбу для понад 300 пар, які планують обрати символічний день, щоб сказати одне одному "так".

Скористатися послугою можна через застосунок "Дія". Для цього необхідно зайти до застосунку, обрати дату та доступний час, подати заяву та отримати підтвердження на проведення онлайн-церемонії. Після підтвердження пара зможе пройти церемонію дистанційно у визначений час.

Окремо у профільному міністерстві наголосили на можливостях для військовослужбовців. Для них у застосунку "Армія+" доступна пріоритетна онлайн-реєстрація шлюбу, яка передбачає швидке бронювання дати та часу проведення церемонії. Такий підхід має спростити доступ до послуги для військових з огляду на службу та обмежені можливості планувати особисті події завчасно.

У Міністерстві юстиції також зазначили, що послідовно працюють над тим, аби державна реєстрація актів цивільного стану була доступною, зручною та безперервною для громадян. Зокрема, йдеться про розширення можливостей отримання послуг у вихідні дні та у символічні дати, коли попит на реєстрацію шлюбу традиційно зростає.

Додатково

Робота відділів державної реєстрації актів цивільного стану в офлайн-форматі 14 лютого здійснюватиметься у звичному режимі, тож охочі можуть обрати як онлайн-церемонію, так і особисте відвідування ДРАЦС.

Нагадаємо

Аеророзвідник бригади "Хижак" на ім'я Валерій, що виконує бойові завдання в Костянтинівці, одружився зі своєю коханою Тетяною через застосунок "Дія". Пара зареєструвала шлюб 9 січня, незважаючи на відстань та війну.