"Зниження шлюбного віку до 14 років": Стефанчук заявив, що цієї норми у законодавстві не буде

$43.140.03
50.900.14
uk
Ексклюзив
11:00 • 3238 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
09:41 • 7174 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 11936 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 48442 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 47321 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 37505 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 50006 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 91273 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 34811 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31461 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−5°
3.3м/с
73%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 16857 перегляди
У Колумбії обстріляли кортеж сенатора: загинули охоронці6 лютого, 02:28 • 8712 перегляди
Рятувальники показали евакуацію 9 людей з Дружківки на ДонеччиніVideo6 лютого, 03:01 • 6370 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів6 лютого, 04:30 • 15899 перегляди
Блокування Starlink для росіян сповільнить удари по логістиці України - ISW09:36 • 5938 перегляди
Публікації
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою OdrexPhoto11:15 • 1054 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
11:00 • 3238 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 24805 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 48442 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 91273 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Блогери
Богдан Хмельницький
Ілон Маск
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Іран
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 15509 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 18526 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 27846 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 31137 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 65926 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»

"Зниження шлюбного віку до 14 років": Стефанчук заявив, що цієї норми у законодавстві не буде

Київ • УНН

 • 228 перегляди

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук роз'яснив ситуацію щодо законопроєкту щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років. Норму вилучено з проєкту через неоднозначне сприйняття суспільством.

"Зниження шлюбного віку до 14 років": Стефанчук заявив, що цієї норми у законодавстві не буде

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук роз'яснив ситуацію щодо законопроєкту з нібито пунктом про зниження шлюбного віку до 14 років, вказавши, що у проєкті закону передбачено норму іншого формулювання, але й її вилучено з проєкту, пише УНН.

У мережі шириться критика положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років. Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу

- написав Стефанчук у Facebook.

Він роз'яснив: "Щодо цієї норми - вона точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб з 14 років". "Вона є захисною - щоб захистити інтереси новонародженої дитини", - зазначив голова ВР.

З його слів, саме тому передбачено цілу низку обмежень:

  • перше — факт народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітність;
    • друге — наявність рішення суду.

      "Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням найкращих інтересів дитини: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері. Юридичні аргументи тут - однозначні", - вказав спікер парламенту.

      Водночас робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення - за результатами дискусій - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині. Підсумовуючи. Цієї норми у проекті не буде

      - повідомив Стефанчук.

      "Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроекту у залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті. Дякую всім за небайдужість та дискусію", - вказав Стефанчук.

      Юлія Шрамко

      СуспільствоПолітика
      Цивільний кодекс України
      Соціальна мережа
      Шлюб
      Верховна Рада України
      Руслан Стефанчук