"Зниження шлюбного віку до 14 років": Стефанчук заявив, що цієї норми у законодавстві не буде

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук роз'яснив ситуацію щодо законопроєкту з нібито пунктом про зниження шлюбного віку до 14 років, вказавши, що у проєкті закону передбачено норму іншого формулювання, але й її вилучено з проєкту, пише УНН.

У мережі шириться критика положення однієї зі статей проекту закону щодо нібито зниження шлюбного віку до 14 років. Почну з того, що це не відповідає дійсності. У проекті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу

Він роз'яснив: "Щодо цієї норми - вона точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб з 14 років". "Вона є захисною - щоб захистити інтереси новонародженої дитини", - зазначив голова ВР.

З його слів, саме тому передбачено цілу низку обмежень:

"Саме це, на думку авторів проекту, мало б забезпечити те, що в світі називають урахуванням найкращих інтересів дитини: аби новонароджена дитина, незалежно від обставин, яких вона не створювала, мала шанс вирости у повноцінній, люблячій сімʼї, а не залишитися без батька чи матері. Юридичні аргументи тут - однозначні", - вказав спікер парламенту.

Водночас робоча група бачить, що суспільство сприймає цю норму неоднозначно. Тому ми ухвалили рішення - за результатами дискусій - вилучити цю норму з проекту та залишити чинну, яка діє нині. Підсумовуючи. Цієї норми у проекті не буде