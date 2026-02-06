"Проблема з голосами, плюс відрядження": нардеп дав прогноз на роботу парламенту найближчого тижня
Київ • УНН
Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламент відкладе розгляд фінансових законопроєктів на місяць. Це означає, що питання МВФ та ЄС вирішать не раніше березня.
У парламенті не очікується активної роботи по "підвішених" фінансових законопроєктах у наступний пленарний тиждень, що може означати вирішення питання МВФ та ЄС "у кращому випадку" у березні, і це на тлі того, як "уже починаються проблеми з Бюджетом через падіння податків через блекаут", заявив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.
Деталі
"По роботі парламенту з 10-13 лютого… Коаліція саме на цей пленарний тиждень планувала ударний день, коли проголосують і "one big beautiful bill" (набір податкових змін), і всі підвішені законопроєкти по Ukraine Facility, і навіть щось з Світового банку… Але нічого не буде… Поки досі велика проблема з голосами. Плюс багато людей їде у відрядження", - написав Железняк.
З його слів, "відповідно, всі ці пункти знову переносять на майже місяць". "Що значить вирішення питання МВФ та ЄС буде в кращому випадку у березні", - вказав Железняк.
"І тут я б хотів сказати, що у нас і так вже починаються проблеми з Бюджетом через падіння податків (через блекаут) та недоотримання грошей від ЄС (через зрив маяків), але… немає жодної людини з уряду, яка б за це турбувалась і била б на сполох", - стверджує Железняк.
У ВР стартує рекордна 15-та сесія: уже склав присягу новий нардеп від "Слуги народу" і виступив Генсек НАТО03.02.26, 11:51 • 2689 переглядiв