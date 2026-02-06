$43.140.03
"Проблема з голосами, плюс відрядження": нардеп дав прогноз на роботу парламенту найближчого тижня

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що парламент відкладе розгляд фінансових законопроєктів на місяць. Це означає, що питання МВФ та ЄС вирішать не раніше березня.

"Проблема з голосами, плюс відрядження": нардеп дав прогноз на роботу парламенту найближчого тижня

У парламенті не очікується активної роботи по "підвішених" фінансових законопроєктах у наступний пленарний тиждень, що може означати вирішення питання МВФ та ЄС "у кращому випадку" у березні, і це на тлі того, як "уже починаються проблеми з Бюджетом через падіння податків через блекаут", заявив народний депутат з фінансового комітету Ярослав Железняк у п'ятницю у соцмережах, пише УНН.

Деталі

"По роботі парламенту з 10-13 лютого… Коаліція саме на цей пленарний тиждень планувала ударний день, коли проголосують і "one big beautiful bill" (набір податкових змін), і всі підвішені законопроєкти по Ukraine Facility, і навіть щось з Світового банку… Але нічого не буде… Поки досі велика проблема з голосами. Плюс багато людей їде у відрядження", - написав Железняк.

З його слів, "відповідно, всі ці пункти знову переносять на майже місяць". "Що значить вирішення питання МВФ та ЄС буде в кращому випадку у березні", - вказав Железняк.

"І тут я б хотів сказати, що у нас і так вже починаються проблеми з Бюджетом через падіння податків (через блекаут) та недоотримання грошей від ЄС (через зрив маяків), але… немає жодної людини з уряду, яка б за це турбувалась і била б на сполох", - стверджує Железняк.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Світовий банк
Європейський Союз
Ярослав Железняк