"Проблема с голосами, плюс командировки": нардеп дал прогноз на работу парламента на ближайшую неделю

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 34050 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 38167 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 30891 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 44586 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 81445 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 32896 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 30792 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23354 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15999 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 15418 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
4м/с
74%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ракетная атака на российский белгород: местные жители сообщают об отключении воды, света и отопленияVideo5 февраля, 23:04 • 11036 просмотра
Укрзалізниця показала возвращение 116 освобожденных из плена украинцев домойVideo5 февраля, 23:37 • 11837 просмотра
Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро6 февраля, 01:19 • 5530 просмотра
До начала лета: российские чиновники предупреждают путина об угрозе экономического кризиса в рф - WP6 февраля, 01:53 • 10070 просмотра
Бессент: дальнейшие санкции США против РФ зависят от мирных переговоров04:30 • 8258 просмотра
публикации
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 17753 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 34050 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 81445 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 74712 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 104659 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Блогеры
Руслан Кравченко
Реджеп Тайип Эрдоган
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Иран
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 11972 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 15194 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 24560 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 28087 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 60706 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Нефть марки Brent
Старлинк

"Проблема с голосами, плюс командировки": нардеп дал прогноз на работу парламента на ближайшую неделю

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что парламент отложит рассмотрение финансовых законопроектов на месяц. Это означает, что вопросы МВФ и ЕС решат не раньше марта.

"Проблема с голосами, плюс командировки": нардеп дал прогноз на работу парламента на ближайшую неделю

В парламенте не ожидается активной работы по «подвешенным» финансовым законопроектам на следующей пленарной неделе, что может означать решение вопроса МВФ и ЕС «в лучшем случае» в марте, заявил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

«По работе парламента с 10-13 февраля… Коалиция именно на эту пленарную неделю планировала ударный день, когда проголосуют и «one big beautiful bill» (набор налоговых изменений), и все подвешенные законопроекты по Ukraine Facility, и даже что-то из Всемирного банка… Но ничего не будет… Пока до сих пор большая проблема с голосами. Плюс много людей едет в командировки», - написал Железняк.

По его словам, «соответственно, все эти пункты снова переносят почти на месяц». «Что значит решение вопроса МВФ и ЕС будет в лучшем случае в марте», - указал Железняк.

«И тут я бы хотел сказать, что у нас и так уже начинаются проблемы с Бюджетом из-за падения налогов (из-за блэкаута) и недополучения денег от ЕС (из-за срыва маяков), но… нет ни одного человека из правительства, который бы за это беспокоился и бил бы тревогу», - утверждает Железняк.

В ВР стартует рекордная 15-я сессия: уже принял присягу новый нардеп от "Слуги народа" и выступил Генсек НАТО03.02.26, 11:51 • 2689 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Всемирный банк
Европейский Союз
Ярослав Железняк