"Проблема с голосами, плюс командировки": нардеп дал прогноз на работу парламента на ближайшую неделю

В парламенте не ожидается активной работы по «подвешенным» финансовым законопроектам на следующей пленарной неделе, что может означать решение вопроса МВФ и ЕС «в лучшем случае» в марте, заявил народный депутат из финансового комитета Ярослав Железняк в пятницу в соцсетях, пишет УНН.

Подробности

«По работе парламента с 10-13 февраля… Коалиция именно на эту пленарную неделю планировала ударный день, когда проголосуют и «one big beautiful bill» (набор налоговых изменений), и все подвешенные законопроекты по Ukraine Facility, и даже что-то из Всемирного банка… Но ничего не будет… Пока до сих пор большая проблема с голосами. Плюс много людей едет в командировки», - написал Железняк.

По его словам, «соответственно, все эти пункты снова переносят почти на месяц». «Что значит решение вопроса МВФ и ЕС будет в лучшем случае в марте», - указал Железняк.

«И тут я бы хотел сказать, что у нас и так уже начинаются проблемы с Бюджетом из-за падения налогов (из-за блэкаута) и недополучения денег от ЕС (из-за срыва маяков), но… нет ни одного человека из правительства, который бы за это беспокоился и бил бы тревогу», - утверждает Железняк.

