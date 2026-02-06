"Снижение брачного возраста до 14 лет": Стефанчук заявил, что этой нормы в законодательстве не будет
Киев • УНН
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук разъяснил ситуацию относительно законопроекта о якобы снижении брачного возраста до 14 лет. Норма изъята из проекта из-за неоднозначного восприятия обществом.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук разъяснил ситуацию относительно законопроекта с якобы пунктом о снижении брачного возраста до 14 лет, указав, что в проекте закона предусмотрена норма другой формулировки, но и она изъята из проекта, пишет УНН.
В сети ширится критика положения одной из статей проекта закона относительно якобы снижения брачного возраста до 14 лет. Начну с того, что это не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака
Он разъяснил: "Относительно этой нормы - она точно не имеет побудительного характера, чтобы заключали брак с 14 лет". "Она является защитной - чтобы защитить интересы новорожденного ребенка", - отметил председатель ВР.
По его словам, именно поэтому предусмотрен целый ряд ограничений:
- первое — факт рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременность;
- второе — наличие решения суда.
"Именно это, по мнению авторов проекта, должно было бы обеспечить то, что в мире называют учетом наилучших интересов ребенка: чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которых он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери. Юридические аргументы здесь - однозначны", - указал спикер парламента.
В то же время рабочая группа видит, что общество воспринимает эту норму неоднозначно. Поэтому мы приняли решение - по результатам дискуссий - изъять эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас. Подытоживая. Этой нормы в проекте не будет
"Мы не можем ставить другие 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от восприятия или невосприятия положений одной статьи. Благодарю всех за неравнодушие и дискуссию", - указал Стефанчук.
