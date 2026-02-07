День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков

$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
06:00 • 2218 просмотра
"Радостный момент": отец и тренер скелетониста и знаменосца Владислава Гераскевича о впечатлениях от церемонии открытия Олимпиады-2026, поддержке Украины и амбициях команды
Эксклюзив
6 февраля, 16:55 • 16306 просмотра
Санкции сильно бьют по рф, но кремль не останавливается: Уполномоченный Президента Украины по вопросам санкций рассказал, как работает давление Запада
Эксклюзив
6 февраля, 16:00 • 31067 просмотра
Компьютерные очки: реальная защита или удачный маркетинг
6 февраля, 14:58 • 26169 просмотра
В НБУ не исключают, что после отопительного сезона вырастут тарифы на свет и другие коммунальные услуги
6 февраля, 14:54 • 23324 просмотра
Запрет на морские поставки нефти, новые баны на импорт металлов, теневой флот и банки: в ЕС представили 20-й пакет санкций против рф
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 30131 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
6 февраля, 12:09 • 14135 просмотра
Зеленский считает неудовлетворительной работу Воздушных сил в некоторых регионах: обсудил решения для улучшения сбития "шахедов"
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 32103 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 09:41 • 18205 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
6 февраля, 09:02 • 20773 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−6°
1м/с
92%
738мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Взрыв на автопредприятии во Львовской области: установлены личности погибшего и пострадавших, открыто производство6 февраля, 21:12 • 12684 просмотра
Помогут сохранить здоровье, жизнь и имущество: МВД предоставило ключевые правила использования альтернативных источников питанияVideo6 февраля, 21:59 • 12072 просмотра
Волынская область подверглась атаке, поврежден объект критической инфраструктуры - ОВА6 февраля, 22:31 • 12934 просмотра
"Адские санкции": Стефанчук в США обсудил с Грэмом и Блюменталем средства влияния на рфPhoto7 февраля, 00:38 • 11593 просмотра
ISW: кремль настаивает на полной дипломатической и военной капитуляции Украины04:30 • 14589 просмотра
публикации
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto07:00 • 8 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 30139 просмотра
Игорное прошлое и российский след: кто на самом деле стоит за клиникой OdrexPhoto6 февраля, 11:15 • 30254 просмотра
Не только закрытые дела против предприятий, но и проверка действий правоохранителей: как продвигается борьба ОГП с давлением на бизнес
Эксклюзив
6 февраля, 11:00 • 32105 просмотра
Укрзализныця вводит динамические цены на люкс-билеты и новые правила возврата средств5 февраля, 20:38 • 42223 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Музыкант
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Лавров Сергей Викторович
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Львовская область
Милан
Реклама
УНН Lite
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 7620 просмотра
Кайли Дженнер поразила всех: бюстгальтер из гранатовых зерен в новой фотосессииVideo5 февраля, 18:35 • 23058 просмотра
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро5 февраля, 15:30 • 25719 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерьюVideo5 февраля, 13:14 • 34828 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto5 февраля, 11:46 • 37902 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Старлинк
Фильм

День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков

Киев • УНН

 • 10 просмотра

УНН предлагает идеи оригинальных подарков на День святого Валентина, чтобы избежать банальностей.

День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарков

День святого Валентина — это еще одна возможность напомнить близкому человеку о своих чувствах. Однако с каждым годом становится все сложнее найти подарок, который не будет выглядеть формальностью, вроде плюшевого мишки или стандартного набора носков. Именно поэтому стоит делать ставку на оригинальные идеи, персональный подход и эмоции, которые остаются надолго, а подробнее о подарках без банальностей расскажет УНН.

Оригинальные идеи подарков для нее

Женщины ценят подарки, в которых чувствуется внимание к деталям и понимание их желаний, поэтому вместо стандартных вариантов можно выбрать что-то более личное и необычное.

Ювелирная карта созвездий. Украшение с гравировкой расположения звезд в день вашего знакомства или первого поцелуя — символичный и очень романтичный подарок.

Набор для создания слепка рук. Это не просто сувенир, а совместный опыт. Такая 3D-скульптура становится уникальным символом близости и связи между вами.

Мастер-класс по интересам. Каллиграфия, флористика, вокал или игра на гитаре, подарок, который дарит новые эмоции и возможность осуществить давнюю мечту.

Бьюти-гаджеты нового поколения. Умное зеркало, стайлер или ультразвуковой прибор для ухода за кожей сочетают практичность и современные технологии.

Необычное свидание. Например, ужин в темноте в специализированном ресторане. Такой формат обостряет ощущения и позволяет по-новому почувствовать общение.

Оригинальные идеи подарков для него

Мужчины, как правило, ценят функциональность, качество и возможность получить яркие впечатления. Выбирая подарок, стоит учитывать его характер и способ отдыха.

Портативный проектор. Позволяет устроить домашний кинотеатр в любом месте.

Набор для сборки сложной модели. Деревянные механические часы, модель авто или миниатюрный двигатель станут идеальным вариантом для тех, кто любит вызовы и детализацию.

Экстремальные впечатления. Полет в аэротрубе, заезд на багги или урок пилотирования. Такой подарок вызовет много эмоций благодаря адреналину, а значит и запомнится надолго.

Кожаные аксессуары с гравировкой. Кошелек, ремень или чехол ручной работы с инициалами или скрытой надписью.

Умная кружка с подогревом. Практичный гаджет, который поддерживает температуру напитка. Особенно удобно для тех, кто работает за компьютером.

Подарки на день влюбленных для пары 

На день влюбленных можно также сделать и совместные, парные подарки, которые сблизят вас и подарят совместные позитивные эмоции.

Настольные игры для пар. Например, игра вопрос-ответ для влюбленных буквально создана для того, чтобы сблизиться и поделиться новыми фактами друг о друге, своими чувствами и т.д. Кстати, есть и пикантные варианты настольных игр, которые также могут стать для обоих интересным досугом.

Совместная фотосессия. Фотография — это всегда хорошая идея. В теплых, профессиональных снимках с любимым человеком, искренними эмоциями и взглядами можно запечатлеть вашу любовь надолго.

Новый опыт. В этом мире множество интереснейших занятий, которые вы могли бы сделать вместе и впервые. Выясните, что такого вы хотели бы сделать, на что раньше не решались, или не имели времени/денег/возможности и т.д.? Возможно, это мастер-класс по метанию ножа, или игра на барабанах, или даже катание на скейте — первый опыт всегда особенный, а также сильно сближает.

Family Look. Парные вышиванки, кигуруми, костюмы или просто аксессуары — создадут визуальное подтверждение того, что вы действительно одна команда.

Романтический ужин. Бессмертная классика. Вкусный ужин, свечи, цветы и романтическая музыка всегда помогут сделать вечер прекрасным для любой пары.

Подарки своими руками

Хороший подарок — не всегда требует денег. Главное — это внимание и старание для любимой или любимого. 

100 причин, почему я тебя люблю. Чтобы сделать такой подарок, нужно нарезать 100 маленьких бумажек, и на каждой написать причину, почему вы любите свою половинку или комплименты. Каждую бумажку сложить и бросить в банку.

Чековая книга желаний. Сделайте собственноручно книгу с желаниями, например, это может быть купон на массаж или завтрак в постели и т.д. А партнер может использовать купон разово в любое время.

Коллаж. Если есть такая возможность — распечатайте лучшие совместные фото на бумаге, или сделайте цифровой коллаж.

Открытка ручной работы. Оригинальная открытка, сделанная собственноручно, ценится намного больше, чем купленная.

Творческий подарок. Напишите стих, песню, нарисуйте портрет или смонтируйте видео из ваших совместных моментов.

День святого Валентина: история праздника и традиции празднования во всем мире14.02.25, 06:03 • 35709 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЛайфхакипубликации
Техника