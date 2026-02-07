День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків

$43.140.03
"Радісний момент": батько і тренер скелетоніста та прапороносця Владислава Гераскевича про враження від церемонії відкриття Олімпіади-2026, підтримку України та амбіції команди
Ексклюзив
6 лютого, 16:55 • 16342 перегляди
Санкції сильно б'ють по рф, але кремль не зупиняється: Уповноважений Президента України з питань санкцій розповів як працює тиск Заходу
Ексклюзив
6 лютого, 16:00 • 31127 перегляди
Комп'ютерні окуляри: реальний захист чи вдалий маркетинг
6 лютого, 14:58 • 26223 перегляди
У НБУ не виключають, що після опалювального сезону зростуть тарифи на світло та інші компослуги
6 лютого, 14:54 • 23368 перегляди
Заборона на морські поставки нафти, нові бани на імпорт металів, тіньовий флот і банки: у ЄС представили 20-й пакет санкцій проти рф
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 30199 перегляди
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
6 лютого, 12:09 • 14141 перегляди
Зеленський вважає незадовільною роботу Повітряних сил у деяких регіонах: обговорив рішення для покращення збиття "шахедів"
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 32139 перегляди
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 09:41 • 18208 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
6 лютого, 09:02 • 20775 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Популярнi новини
Вибух на автопідприємстві у Львівській області: встановлено особи загиблого та постраждалих, відкрито провадження
Допоможуть зберегти здоров'я, життя та майно: МВС надало ключові правила використання альтернативних джерел живлення
Волинська область зазнала атаки, пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури - ОВА
"Пекельні санкції": Стефанчук у США обговорив з Гремом і Блюменталем засоби впливу на рф
ISW: кремль наполягає на повній дипломатичній та військовій капітуляції України
Публікації
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків
Шлюбів з 14 років не буде - відповідну поправку не вноситимуть до цивільного кодексу: чому передумали та що про неї кажуть фахівці
Ексклюзив
6 лютого, 14:41 • 30199 перегляди
Гральне минуле і російський слід: хто насправді стоїть за клінікою Odrex
Не лише закриті справи проти підприємств, а й перевірка дій правоохоронців: як просувається боротьба ОГП з тиском на бізнес
Ексклюзив
6 лютого, 11:00 • 32139 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів
УНН Lite
MAYOROVA розповіла про швидкозростаюче новоутворення в грудях: співачка запевняє — доброякісне та без загрози життю
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесії
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькою
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я
День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків

Київ • УНН

 • 34 перегляди

УНН пропонує ідеї оригінальних подарунків на День Святого Валентина, щоб уникнути банальностей.

День Святого Валентина без банальностей: оригінальні ідеї для подарунків

День Святого Валентина - це ще одна можливість нагадати близькій людині про свої почуття. Однак, щороку стає дедалі складніше знайти подарунок, який не виглядатиме формальністю на кшталт плюшевого ведмедика чи стандартного набору шкарпеток. Саме тому, варто робити ставку на оригінальні ідеї, персональний підхід і емоції, які залишаються надовго, а детальніше про подарунки без банальностей розповість УНН.

Оригінальні ідеї подарунків для неї

Жінки цінують подарунки, в яких відчувається увага до деталей і розуміння їхніх бажань, тому замість стандартних варіантів можна обрати щось більш особисте й незвичне.

Ювелірна карта сузір’їв. Прикраса з гравіюванням розташування зірок у день вашого знайомства або першого поцілунку - символічний і дуже романтичний подарунок.

Набір для створення зліпка рук. Це не просто сувенір, а спільний досвід. Така 3D-скульптура стає унікальним символом близькості та зв’язку між вами.

Майстер-клас за інтересами. Каліграфія, флористика, вокал або гра на гітарі, подарунок, який дарує нові емоції й можливість здійснити давню мрію.

Б’юті-гаджети нового покоління. Розумне дзеркало, стайлер або ультразвуковий прилад для догляду за шкірою поєднують практичність і сучасні технології.

Незвичайне побачення. Наприклад, вечеря в темряві у спеціалізованому ресторані. Такий формат загострює відчуття й дозволяє по-новому відчути спілкування.

Оригінальні ідеї подарунків для нього

Чоловіки, зазвичай, цінують функціональність, якість і можливість отримати яскраві враження. Обираючи подарунок, варто враховувати його характер і спосіб відпочинку.

Портативний проєктор. Дає змогу влаштувати домашній кінотеатр у будь-якому місці.

Набір для складання складної моделі. Дерев’яний механічний годинник, модель авто або мініатюрний двигун стане ідеальним варіантом для тих, хто любить виклики та деталізацію.

Екстремальні враження. Політ в аеротрубі, заїзд на багі або урок пілотування. Такий подарунок викличе багато емоцій завдяки адреналіну, а значить і запам’ятається надовго.

Шкіряні аксесуари з гравіюванням. Гаманець, ремінь чи чохол ручної роботи з ініціалами або прихованим написом.

Розумна кружка з підігрівом. Практичний гаджет, який підтримує температуру напою. Особливо зручно для тих, хто працює за комп’ютером.

Подарунки на день закоханих для пари 

На день закоханих можна, також, зробити і спільні, парні подарунки які зблизять вас та подарують спільні позитивні емоції.

Настільні ігри для пар. Наприклад, гра питання-відповідь для закоханих буквально створена для того, щоб зблизитись та поділитися новими фактами один про одного, своїми почуттями тощо. До речі, є і пікантні варіанти настільних ігор, які також, можуть стати для обох цікавим дозвіллям.

Спільна фотосесія. Фотографія - це завжди хороша ідея. У теплих, професійних знімках з коханою людиною, щирими емоціями та поглядами можна закарбувати ваше кохання надовго.

Новий досвід. У цьому світі безліч цікавезних занять, які ви могли б зробити разом і вперше. З’ясуйте, що такого ви хотіли б зробити на що раніше не наважувались, або не мали часу/грошей/можливості тощо? Можливо, це майстер-клас з метання ножа, або гра на барабанах чи навіть катання на скейті - перший досвід завжди особливий, а також, сильно зближує.

Family Look. Парні вишиванки, кігурумі, костюми чи просто аксесуари - створять візуальне підтвердження того, що ви дійсно одна команда.

Романтична вечеря. Невмируща класика. Смачна вечеря, свічки, квіти та романтична музика, завжди допоможуть зробити вечір прекрасним для будь-якої пари.

Подарунки своїми руками

Хороший подарунок - не завжди потребує грошей. Головне - це увага та старання для коханої чи коханого. 

100 причин чому я тебе кохаю. Щоб зробити такий подарунок потрібно нарізати 100 маленьких папірців, і на кожному написати причину, чому ви кохаєте свою половинку чи компліменти. Кожний папірець скласти і кинути в банку.

Чекова книга бажань. Зробіть власноруч книгу з бажаннями, наприклад, це може бути купон на масаж чи сніданок у ліжку, тощо. А партнер може використати купон разово у будь-який час.

Колаж. Якщо є така можливість - роздрукуйте найкращі спільні фото на папері, або зробіть цифровий колаж.

Листівка ручної роботи. Оригінальна листівка, зроблена власноруч цінується набагато більше, аніж куплена.

Творчий подарунок. Напишіть вірш, пісню, намалюйте портрет або змонтуйте відео з ваших спільних моментів.

День святого Валентина: історія свята та традиції святкування в усьому світі

Алла Кіосак

СуспільствоЛайфхакиПублікації
