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День святого Валентина: історія свята та традиції святкування в усьому світі

Київ • УНН

 • 35494 перегляди

День святого Валентина має давню історію, що сягає III століття н.е. та римського священника Валентина. Сьогодні це свято відзначають у різних країнах світу з унікальними традиціями - від валентинок до зізнань у коханні тваринам.

Сьогодні, 14 лютого, у всьому світі відзначають День святого Валентина – свято, присвячене закоханим. Для когось цей день — можливість зізнатися у своїх почуттях, порадувати кохану людину подарунком чи провести вечір разом, а для інших — просто ще один звичайний день в календарі, не маючи особливого значення.

Проте не всі знають, що історія цього свята починається ще з давньоримських часів, а у Великій Британії в цей день зізнаються у коханні не лише людям, а й тваринам.

Про те звідки пішло свято, хто такий святий Валентин та які традиції є в цей день УНН розповідає в новому матеріалі.

Історія свята 

Хоч і справжня історія свята невідома, втім за однією з легенд свято започатковано ще з III століття н.е. Наприклад, вважається, що святий Валентин був християнським священником у Римі, який всупереч наказів імператора Клавдія II, за якими солдатам не можна було одружуватися, таємно вінчав закоханих. Коли правитель про це дізнався, єпископа схопили, піддали жорстким тортурам і згодом обезголовили за "антидержавницьку" діяльність. Також, за легендою, перед стратою святий Валентин написав листа доньці тюремника, підписавши його "Твій Валентин". Саме звідси походить традиція надсилати "валентинки".

Хоча існує кілька різних версій походження свята, офіційно його започаткували у V столітті, коли Папа Римський Геласій I проголосив 14 лютого Днем святого Валентина. Це свято було засноване з метою витіснення стародавнього язичницького свята римських "люперкаліїв", що святкувалося 15 лютого. Папа Геласій I вирішив перетворити цей день на християнське святкування, присвячене святому Валентину, щоб підкреслити духовний вимір кохання між чоловіком та жінкою, а не фізичні чи мирські аспекти, які прославлялися під час "люперкалій". Це стало основою для формування традиції святкування Дня закоханих, яка через століття набувала нових обертів.

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Незабутній подарунок для коханої дівчини на День Святого Валентина30.01.25, 10:47 • 51067 переглядiв

Як святкують День святого Валентина в різних країнах світу 

День закоханих відзначають у багатьох країнах світу, і хоча основна тематика свята — це кохання, втім традиції святкування варіюються в залежності від культури, історії та соціальних норм різних країн.

США та Канада

У цих країнах День закоханих дуже популярний, і вважається, що це свято подарунків, квітів, листівок і романтичної вечері. Наприклад, в цей день часто обмінюються подарунками, такими як шоколад, м’які іграшки та ювелірні вироби. Багато закладів пропонують спеціальні романтичні вечері та знижки для пар.

Велика Британія

У Великій Британії свято традиційно пов’язане з даруванням валентинок або присвяченню милих віршів. Однак, що цікаво, тут прийнято зізнаватися у коханні не лише людям, а й своїм домашнім улюбленцям.

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Франція

Франція, з її романтичним іміджем, є одним з найпопулярніших місць для святкування Дня святого Валентина. Традиційним вважається дарувати білизну, шоколадні муси, цукерки, романтичні подорожі, "щасливі" лотерейні квитки та інші подібні речі, які якось нагадують про тематику свята.

Італія

В Італії День святого Валентина є не менш важливим святом. Тут традиція святкування починається з обміну подарунками та квітами, але найпопулярнішим є дарувати солодкі подарунки. Колись закохані обмінювалися марципанами, які вважалися цінним подарунком, оскільки цукор коштував дорого. А коли цукор стали виробляти із цукрових буряків, традиційним стало дарувати червоно-білі карамельні цукерки з написаними на них зізнаннями в коханні. 

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Основні традиції 14 лютого

1. Обмін валентинками

Це одна з найпоширеніших традицій. Закохані дарують одне одному листівки з милими словами, віршами. Для когось це можливість зізнатися у симпатії, а комусь черговий момент нагадати про свої почуття.

2. Подарунки

Це можуть бути квіти, шоколад, парфуми або ювелірні вироби. Подарунки є символом уваги і прояву почуттів до людини, яку любиш.

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3. Романтична вечеря

Багато пар святкують цей день, влаштовуючи романтичні вечері в ресторанах або вдома, створюючи романтичну атмосферу святкування.

4. Пропозиція одружитися 

14 лютого багато людей використовують цей день, щоб зробити важливий крок у своїх стосунках — створити сімʼю.

5. Символи любові

Традиційними символами цього дня є серця, червоний і рожевий кольори. Ці символи можна побачити на подарунках, у декораціях, на валентинках, навіть у вигляді шоколадок або ювелірних виробів.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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